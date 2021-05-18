Сегодня Рада попытается уволить Степанова и еще двух министров

Накануне профильный комитет Рады не поддержал отставку главы Минздрава – все решится в сессионном зале

Владислав Криклий (слева), Максим Степанов и Игорь Петрашко. Коллаж "Сегодня"

Сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, где рассмотрит увольнение трех министров Кабмина.

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Соответствующее постановление уже подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Заседание состоится в 16:00. Депутаты проголосуют проекты постановления:

об увольнении Криклия Владислава Артуровича с должности министра инфраструктуры;

об увольнении Петрашко Игоря Ростиславовича с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

об увольнении Степанова Максима Владимировича с должности министра здравоохранения.

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Стоит отметить, что накануне профильный комитет Рады не поддержал отставку главы Минздрава.

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Как мы уже писали, Петрашко и Криклий сами подали заявления на отставку, а Степанов не подавал – на его увольнение в Рады представление внес премьер-министр. В "Слуге народа" и сам глава правительства называли главной причиной отставки главы Минздрава – провал вакцинации. Читайте подробней в нашем материале, чем не устроил Степанов "Слугу народа" и кто станет новым министром.

Тем временем врачи просят не увольнять Степанова и пригрозили "крайними мерами".