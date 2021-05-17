Лікарі просять не звільняти Степанова і пригрозили "крайніми заходами"

Один з провідних інфекціоністів України Ольга Голубовська виступила категорично проти призначення Ляшко міністром

/ Фото: Минздрав

Медична рада Міністерства охорони здоров'я виступила проти звільнення глави відомства Максима Степанова і закликала депутатів не відправляти його у відставку.

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Про це лікарі заявили на сьогоднішній пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Завкафедрою педіатрії №2 НМУ ім.Богомольця професор Олександр Волосовець зазначив, що на підтримку Степанова виступили 13 з 19 членів медради.

"Не можна звільняти людину тільки за те, що вона має позицію і знайшла в собі сміливість відмовитися голосувати за бюджет, в якому не передбачено підвищення зарплати медиків, і за те, що він купив вакцини на стільки грошей, скільки йому дали. Медики залишають за собою право вжити крайні заходи в разі відставки Степанова", – сказав він.

Директор ДП "Інститут нефрології НАМНУ Микола Колесник нагадав, що саме Степанов зумів запустити трансплантацію в Україні.

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Також члени медради підтримали міністра за лікарське забезпечення орфанних пацієнтів, затвердження протоколів лікування COVID-19, розвиток перинатальних центрів.

Завідуюча кафедрою інфекційних захворювань НМУ ім.Богомольця Ольга Голубовська виступила проти призначення міністром охорони здоров'я головного санлікаря Віктора Ляшко, оскільки він є одним з авторів законопроекту про інфекційну безпеку.

"Як кажуть експерти, це (законопроєкт) взагалі на межі здачі державних інтересів. Це людина, яка працювала з Супрун, тому особисто у мене довіри немає", – сказала вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", комітет ВР з питань здоров'я нації забракував подання прем'єр-міністра щодо звільнення глави МОЗ. А сам Степанов записав відеозвернення щодо чуток про його відставку.

Відео: facebook.com/maksym.stepanov