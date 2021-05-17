Русский
$ 27,61
33,48
  1. Влада

Лікарі просять не звільняти Степанова і пригрозили "крайніми заходами"

17 травня, 18:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Один з провідних інфекціоністів України Ольга Голубовська виступила категорично проти призначення Ляшко міністром

/ Фото: Минздрав

Медична рада Міністерства охорони здоров'я виступила проти звільнення глави відомства Максима Степанова і закликала депутатів не відправляти його у відставку.

Реклама

Про це лікарі заявили на сьогоднішній пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Завкафедрою педіатрії №2 НМУ ім.Богомольця професор Олександр Волосовець зазначив, що на підтримку Степанова виступили 13 з 19 членів медради.

"Не можна звільняти людину тільки за те, що вона має позицію і знайшла в собі сміливість відмовитися голосувати за бюджет, в якому не передбачено підвищення зарплати медиків, і за те, що він купив вакцини на стільки грошей, скільки йому дали. Медики залишають за собою право вжити крайні заходи в разі відставки Степанова", – сказав він.

Директор ДП "Інститут нефрології НАМНУ Микола Колесник нагадав, що саме Степанов зумів запустити трансплантацію в Україні.

Реклама

Також члени медради підтримали міністра за лікарське забезпечення орфанних пацієнтів, затвердження протоколів лікування COVID-19, розвиток перинатальних центрів.

В тренді
Чому звільняють Степанова? Шмигаль відповів
В тренді
Українці в пастці. Зеленський відреагував на форс-мажор у Непалі
Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента
В тренді
Кива знову захищатиме дисертацію? У Авакова приголомшили заявою
Ілля Кива на вулиці під Верховною Радою

Завідуюча кафедрою інфекційних захворювань НМУ ім.Богомольця Ольга Голубовська виступила проти призначення міністром охорони здоров'я головного санлікаря Віктора Ляшко, оскільки він є одним з авторів законопроекту про інфекційну безпеку.

"Як кажуть експерти, це (законопроєкт) взагалі на межі здачі державних інтересів. Це людина, яка працювала з Супрун, тому особисто у мене довіри немає", – сказала вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", комітет ВР з питань здоров'я нації забракував подання прем'єр-міністра щодо звільнення глави МОЗ. А сам Степанов записав відеозвернення щодо чуток про його відставку.

Відео: facebook.com/maksym.stepanov

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з Медведчуком
Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з МедведчукомВлада
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговець
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговецьВлада
"Ує*ень! Таких трутнів під МВС багато": Кива обматюкав радника АваковаВлада
Медведчук в обмін на українських полонених: як у Путіна на це відреагували
Медведчук в обмін на українських полонених: як у Путіна на це відреагувалиВлада
Обшуки у Кличка – корупція чиновників чи боротьба за Київ? Думки експертів
Обшуки у Кличка – корупція чиновників чи боротьба за Київ? Думки експертівВлада
Кива знову захищатиме дисертацію? У Авакова приголомшили заявою
Кива знову захищатиме дисертацію? У Авакова приголомшили заявоюВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти