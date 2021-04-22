"Баба з возу – коню легше": найголовніше про скандал із перенесенням переговорів про Донбас із Мінська

Україна всерйоз задумалася про перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу з Мінська. Так, на початку квітня глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" запропонував перенести переговорний майданчик із Білорусі до Польщі.

позиція Києва

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За словами Кравчука, на сьогодні немає довіри до Білорусі як до нейтральної сторони.

"Йдеться про довіру. Я впевнений, що країна невпорядкована, яка веде боротьбу, складну боротьбу з опозицією, яка в цій боротьбі застосовує недозволені методи, репресії, країна, яка підпорядковується Росії, в якій проходять російські маневри, не може бути майданчиком для досягнення миру", – сказав Кравчук.

Таку позицію підтримали і в українському уряді. Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів прямо заявив, що після зняття карантинних обмежень доведеться шукати нову країну і нове місто для переговорів учасників ТКГ в реальному часі.

"Білорусь поки що знаходиться під впливом Росії – у нас немає довіри до цієї території. Сьогодні ви бачите, що там домінує певна думка проросійського спрямування і антиукраїнського характеру. Ми це беремо до уваги", – сказав Рєзніков.

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Представник окупованих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш, в свою чергу, уточнив, що Україна не збирається приїжджати в Мінськ на переговори Тристоронньої контактної групи після закінчення пандемії і готова проводити засідання в онлайн-режимі.

Реакція Росії

Від самого початку реакція Кремля на пропозицію Кравчука була досить традиційною і небагатослівна.

"Я не знаю, наскільки офіційно оголошувалося про позицію України. Чи є це повною відмовою. Група є тристоронньою, треба буде виробити ще позицію двох сторін. Поки якоїсь позиції з цього приводу немає", – сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Але сьогодні, 22 квітня, російський президент Володимир Путін на зустрічі з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенко раптом вирішив прокоментувати цю тему.

"Білорусь просто надала нам майданчик і взагалі не втручається в цей процес. Створила умови для роботи тим, хто хоче шукати шляхи вирішення проблеми", – сказав Путін.

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Київ, за його словами, нібито придумав новий спосіб, як ухилитися від вирішення питання Донбасу.

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"Ну, а якщо хтось не хоче цим займатися, то тоді, звісно, причини не працювати, на мій погляд, в цій дуже важливій сфері завжди можна знайти", – додав Путін.

Що говорить Лукашенко?

На тій же зустрічі з Путіним Лукашенко заявив, що Білорусь не буде перешкоджати зміні переговорного майданчика.

"Ну а взагалі, як у нас кажуть, баба з возу – коню легше", – сказав Лукашенко.

Однак він підкреслив, що таке рішення може бути прийнято тільки за згодою всіх учасників переговорів.

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При цьому Лукашенко фактично підкреслив тезу Путіна про небажання України домовлятися, сказавши, що прагнення Києва змінити майданчик у Мінську "говорить про намір поховати Мінські угоди".

Раніше під час зустрічі з нардепом від "Слуги народу" Євгеном Шевченком Лукашенко відкрито критикував українську сторону за небажання більше їхати до Мінська на переговори по Донбасу.

"Кажуть, в інше місце бажання перенести. Ну, принаймні, керівництво і Кравчук (представник України в ТКГ Леонід Кравчук. – Ред.). Та заради бога. Якщо Україні це вигідно і піде на користь, ми будемо тільки вітати. Але я не розумію, навіщо їхати за тридев'ять земель, якщо у тебе за парканом, у твоїх рідних людей (є можливість зустрічатися. – Ред.), ти приїжджаєш сюди як додому? Навіщо це робити? Це чисто політична вакханалія", – сказав Лукашенко.

Що далі?

Розмови про те, щоб перенести переговори з Мінська в іншу країну, ведуться не перший рік. У 2018 році на той момент представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма назвав всі подібні пропозиції безперспективними.

"Ми чуємо (пропозиції. – Ред.): давайте перенесемо з Мінська в нейтральну країну. Я перераховую ці країни: Швейцарія, Швеція, Фінляндія... Хтось думає, що ми там можемо проводити ці зустрічі? Або хтось заявляє, що вони будуть оформляти допуск туди представникам Донбасу? А вартість там проведених зустрічей? Ви знаєте, що деякі наші учасники Мінського процесу їздять до столиці Білорусі за свої гроші?" – сказав Кучма.

Втім, наразі тема перенесення переговорів залишається поки лише темою для дискусій. Судячи з епідеміологічної ситуації і темпів вакцинації, учасники переговорів Контактної групи навряд чи будуть мати можливість зібратися на зустріч у реальному часі. І значить, і питання заміни Мінська залишається в підвішеному стані на невизначений строк.

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