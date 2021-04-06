Кравчук про перенесення ТКГ: Білорусь – під каблуком Росії, треба Польща чи нейтральна країна

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що переговори Тристоронньої контактної групи по Донбасу по закінченні карантину можуть переїхати з Мінська до Польщі.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань, ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", – зазначив Кравчук.

Глава української делегації допустив варіант, що переговори будуть проходити в країні, яка раніше не належала до соцтабору.

"Таких країн дуже багато. Це повинна бути нейтральна країна, демократична, у жодному разі не Білорусь, тому що вона устами Лукашенка каже, я б сказав, непристойні речі стосовно України. Вона під каблуком Росії, вона недемократична країна, яка душить мітингувальників. У такій країні мати площадку для переговорів – про це навіть незручно говорити. Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху нема, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ – я на наступний день заяву напишу про звільнення з посади", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив про перенесення ТКГ з Мінська: Білорусь не може бути майданчиком для досягнення миру.

А міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна проти зустрічей ТКГ в Мінську і буде шукати нове місто.

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