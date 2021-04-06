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Нехай Росія їде туди зі своїми маріонетками: Гармаш про відмову України від Мінська

6 квітня, 17:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна не може відправляти делегації в Білорусь, бо не визнає легітимність Лукашенка

Україна не збирається приїжджати у Мінськ на переговори Тристоронньої контактної групи після закінчення пандемії і готова проводити засідання в онлайн-режимі. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" представник окупованих районів Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш.

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Він не бачить загрози в тому, що Росія, приїхавши до Мінська, буде звинувачувати Україну в зриві переговорів через відсутність делегації.

"ОБСЄ хоч і є членом ТКГ, але це все-таки посередник між Росією і Україною. Тому якщо Росія захоче поїхати до Мінська, то їй доведеться їхати туди самій, разом зі своїми маріонетками з Донецька і Луганська. Не бачу в цьому ніякої загрози. У крайньому разі переговори будуть проходити в онлайн-режимі, як це проходить тепер", – сказав Гармаш.

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Перемовник нагадав, що Україна перестала розглядати Білорусь як майданчик для переговорів після того, як Лукашенка перестали визнавати легітимним президентом.

"Тому які можуть бути офіційний візити делегацій у державу, владу якої ми не визнаємо", – додав Гармаш.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що нині до Білорусі немає довіри, поки вона перебуває під впливом Росії, і переговори там не можуть проходити після закінчення карантину. У Кремлі відреагували на цю заяву.

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Росія переговори Білорусія ТКГ Сергій Гармаш

Джерело: Сьогодні

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