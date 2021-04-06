Кравчук про перенесення ТКГ з Мінська: Білорусь не може бути майданчиком для досягнення миру

Перенесення з Мінська Тристоронньої контактної групиповинно бути погоджено усіма сторонами переговорів. Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що в Європі чимало демократичних країн для нового переговорного майданчика. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Він зазначив, що на сьогоднішній день немає довіри до Білорусі як до нейтральної сторони.

"Мова йде про довіру. Я впевнений, що країна невпорядкована, яка веде боротьбу, складну боротьбу з опозицією, яка в цій боротьбі вживає недозволені методи, репресії, країна, яка підпорядковується Росії, в якій проходять російські маневри, не може бути майданчиком для досягнення миру", – сказав Кравчук.

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Він зазначив, що питання перенесення переговорів в інше місто вирішує не він, а українська влада. Він вважає, що в Європі є куди перенести ТКГ.

"Таких країн нейтральних, високоавторитетних, які ні від кого не залежать, які можуть створити необхідні демократичні умови, в Європі чимало. У цьому немає проблеми, потрібне бажання і згода. І це буде основне питання для Хайді Грау. Оскільки вона модератор, і вона повинна погодитися поставити це питання на рішення – тут повинен бути консенсус, а не бажання однієї сторони", – підкреслив глава української делегації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що зараз до Білорусі немає довіри, поки вона знаходиться під впливом Росії, і там переговори не можуть проходити після закінчення карантину. У Кремлі відреагували на цю заяву.

Відео: Сьогодні

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