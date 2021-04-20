Лукашенко про перенесення ТКГ з Мінська: Та заради бога, але це політична вакханалія

В Україні заявляють, що до Білорусі зараз немає довіри і переговори щодо Донбасу треба переносити – Лукашенко не париться

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає політичною вакханалією наміри Києва перенести переговори Тристоронньої контактної групи з Мінська в іншу країну.

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Про це він сказав під час зустрічі з нардепом від "Слуги народу" Євгеном Шевченко.

Він нагадав, що це не Білорусь наполягала свого часу, а п'ятий президент України Петро Порошенко і російський лідер Володимир Путін попросили його забезпечити в Мінську переговорний майданчик.

"Кажуть, в інше місце бажання перенести. Ну, принаймні, керівництво і Кравчук (представник України в ТКГ Леонід Кравчук. – Ред.). Та заради бога. Якщо Україні це вигідно і піде на користь, ми будемо тільки вітати. Але я не розумію, навіщо їхати за тридев'ять земель, якщо у тебе за парканом, у твоїх рідних людей (є можливість зустрічатися. – Ред.), ти приїжджаєш сюди як додому? Навіщо це робити? це чисто політична вакханалія", – сказав Лукашенко.

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"Президент" Білорусі запевнив, що він з цього приводу "не особливо париться".

"Просто шкода Україну, що цей процес може затягнутися або взагалі зруйнуватися. Цього робити не потрібно", – резюмував він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Леонід Кравчук заявляв, що Білорусь не може бути майданчиком для досягнення мируі Київ хоче перенесення переговорів в іншу країну, наприклад, до Польщі.

Раніше міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що зараз до Білорусі немає довіри, поки вона знаходиться під впливом Росії, і там переговори не можуть проходити після закінчення карантину. У Кремлі відреагували на цю заяву.

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