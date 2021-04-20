Ми говорили з Путіним: Лукашенко втелющує кремлівський варіант щодо Донбасу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив російськими наративами: мовляв, врегулювання на Донбасі залежить тільки від України, і запропонував Києву піти на поступки в Мінських угодах, навіть якщо це буде суперечити українським інтересам. Про це він розповів на зустрічі з депутатом від "Слуги народу" Євгеном Шевченком.
Очільник Білорусі зазначив, що на кожній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним вони говорять про Україну.
"З Путіним у мене було багато розмов про Україну. Ось яка б не була зустріч у мене з Путіним, ми завжди говоримо про Україну. І повірте, це щиро, із жалем ми говоримо про те, що відбувається в Україні й навколо України", – сказав Лукашенко.
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Причому він вважає, що це від України залежить вирішення конфлікту на Донбасі, а не від Росії.
"Я вам абсолютно щиро скажу: нормалізація ситуації в проблемних точках України, передовсім на Донбасі, залежить тільки від України. Нехай, можливо, із завтрашнього дня, якщо піти за Мінськими угодами тощо, десь трошки зачепить у когось нерви, українські якісь інтереси. Але, повірте, у середньостроковій перспективі Україна виграє", – сказав білоруський "президент".
Зауважимо, що Росія давно просуває ідею виконання Мінських угод суворо за пунктами. Водночас сам Кремль не хоче виконати навіть перші пункти – припинити вогонь і вивести війська, але вимагає проведення виборів під дулами автоматів і надання Донбасу особливо статусу. Київ, зі свого боку, наполягає на припиненні вогню, виведенні військ, передачі Україні контролю над кордоном, і тільки потім можливі вибори.
Тим часом 19 квітня відбулася зустріч радників глав держав "нормандського формату" – вони обговорили новий мирний план щодо Донбасу, т. зв. кластери, – своєрідну дорожню карту стосовно виконання "Мінська".
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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