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Ми говорили з Путіним: Лукашенко втелющує кремлівський варіант щодо Донбасу

20 квітня, 16:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Лукашенко на кожній зустрічі з Путіним обговорює Україну, але те, що він сказав про російсько-українське протистояння, – ні в тин ні в ворота

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив російськими наративами: мовляв, врегулювання на Донбасі залежить тільки від України, і запропонував Києву піти на поступки в Мінських угодах, навіть якщо це буде суперечити українським інтересам. Про це він розповів на зустрічі з депутатом від "Слуги народу" Євгеном Шевченком.

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Очільник Білорусі зазначив, що на кожній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним вони говорять про Україну.

"З Путіним у мене було багато розмов про Україну. Ось яка б не була зустріч у мене з Путіним, ми завжди говоримо про Україну. І повірте, це щиро, із жалем ми говоримо про те, що відбувається в Україні й навколо України", – сказав Лукашенко.

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Причому він вважає, що це від України залежить вирішення конфлікту на Донбасі, а не від Росії.

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"Я вам абсолютно щиро скажу: нормалізація ситуації в проблемних точках України, передовсім на Донбасі, залежить тільки від України. Нехай, можливо, із завтрашнього дня, якщо піти за Мінськими угодами тощо, десь трошки зачепить у когось нерви, українські якісь інтереси. Але, повірте, у середньостроковій перспективі Україна виграє", – сказав білоруський "президент".

Зауважимо, що Росія давно просуває ідею виконання Мінських угод суворо за пунктами. Водночас сам Кремль не хоче виконати навіть перші пункти – припинити вогонь і вивести війська, але вимагає проведення виборів під дулами автоматів і надання Донбасу особливо статусу. Київ, зі свого боку, наполягає на припиненні вогню, виведенні військ, передачі Україні контролю над кордоном, і тільки потім можливі вибори.

Тим часом 19 квітня відбулася зустріч радників глав держав "нормандського формату" – вони обговорили новий мирний план щодо Донбасу, т. зв. кластери, – своєрідну дорожню карту стосовно виконання "Мінська".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас Білорусія Володимир Путін мінські угоди Олександр Лукашенко

Джерело: Сьогодні

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