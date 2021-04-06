Русский
$ 27,94
32,86
  1. Влада

Україна хоче перенести переговори з Мінська: що відповіли у Кремлі

6 квітня, 14:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Путіна не проти, щоб переговори по Донбасу переїхали до Відня

У Кремлі поки немає позиції стосовно бажання Києва перенести переговори Тристоронньої контактної групи з Мінська в інше місто.

Реклама

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

"Я не знаю, наскільки офіційно оголошувалося про позицію України. Чи є це повною відмовою. Група є тристоронньою, треба буде виробити ще позицію двох сторін. Поки якоїсь позиції з цього приводу немає", – сказав він.

Пєсков нагадав, що раніше в Україні вже звучали пропозиції перенести переговорний майданчик. Спікер Кремля як варіант назвав Відень, який пропонував місце для переговорів, і Росія також нібито була готова вести переговори в іншому місці.

В тренді
Путін, Меркель і Макрон обговорили Україну: про що мовчить кремлівська пропаганда

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що зараз до Білорусі немає довіри, поки вона знаходиться під впливом Росії, і там переговори не можуть проходити після закінчення карантину.

Реклама

Тим часом Україна скликає екстрене засідання щодо Донбасу через ескалацію ситуації на фронті та нарощування військ РФ поблизу кордонів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

переговори Кремль Мінськ ТКГ Дмитро Пєсков
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це неприпустимо": у Зеленського відреагували на провал зі спецперепустками у КиєвіВлада
Скоро ми розірвемо взагалі все: в Кремлі відреагували на рішення Зеленського про санкції
Скоро ми розірвемо взагалі все: в Кремлі відреагували на рішення Зеленського про санкціїВлада
Без сторонніх вух: ЗМІ дізналися дату розмови Зеленського з Меркель та Макроном
Без сторонніх вух: ЗМІ дізналися дату розмови Зеленського з Меркель та МакрономВлада
Зробити щеплення більшості дорослих до кінця року – Зеленський підписав указ про Нацплан вакцинації
Зробити щеплення більшості дорослих до кінця року – Зеленський підписав указ про Нацплан вакцинаціїВлада
Харківські угоди з РФ у жодному разі не можна розривати: в МЗС назвали причину
Харківські угоди з РФ у жодному разі не можна розривати: в МЗС назвали причинуВлада
Ситуація загострюється. Україна скликає екстрене засідання щодо Донбасу
Ситуація загострюється. Україна скликає екстрене засідання щодо ДонбасуВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти