Україна хоче перенести переговори з Мінська: що відповіли у Кремлі

У Путіна не проти, щоб переговори по Донбасу переїхали до Відня

У Кремлі поки немає позиції стосовно бажання Києва перенести переговори Тристоронньої контактної групи з Мінська в інше місто.

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Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

"Я не знаю, наскільки офіційно оголошувалося про позицію України. Чи є це повною відмовою. Група є тристоронньою, треба буде виробити ще позицію двох сторін. Поки якоїсь позиції з цього приводу немає", – сказав він.

Пєсков нагадав, що раніше в Україні вже звучали пропозиції перенести переговорний майданчик. Спікер Кремля як варіант назвав Відень, який пропонував місце для переговорів, і Росія також нібито була готова вести переговори в іншому місці.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що зараз до Білорусі немає довіри, поки вона знаходиться під впливом Росії, і там переговори не можуть проходити після закінчення карантину.

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Тим часом Україна скликає екстрене засідання щодо Донбасу через ескалацію ситуації на фронті та нарощування військ РФ поблизу кордонів.

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