Визит Блинкена в Киев: почему он так важен для Украины (онлайн)

/ Фото: Сегодня

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свой визит в Украину. В планах главы американской дипломатии – встречи с украинским руководством, нардепами, высшим духовенством и представителями гражданского общества, а также участие в заседании круглого стола, посвященном реформам по борьбе с коррупцией в Украине.

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Этот визит весьма важен для Киева, ведь руководство нашей страны планирует обсудить с Блинкеном следующие темы: интеграция Украины в евроатлантическое содружество, сотрудничество в сфере безопасности и обороны, прямые коммуникации на политическом уровне, синхронизированное взаимодействие в международных организациях, экономическое сотрудничество и поддержка реформ в Украине.

10:45 Энтони Блинкен почтил память украинских военных, погибших на Донбассе.

Затем секретарь Госдепартамента США с главой ПЦУ Епифанием посетил Михайловский Златоверхий собор.

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/ Фото: Сегодня

Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

10:30 В начале встречи с американским коллегой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил:

"Соединенные Штаты – это наш союзник номер один в вопросах безопасности и обороны. И мы очень благодарны за все, еще нам предложили, начиная с 2014-го года. Сегодня мы будем говорить также о реформах, экономическом сотрудничестве, энергетической безопасности, изменении климата. Все должны знать, что Украина и Соединенные Штаты – это две большие демократии. Соединенные Штаты, конечно, чуть больше, но Украина – это большая демократия в этой части мира. И мы хотим сотрудничать с вами, что продвигать демократические ценности и права человека".

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Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

В ответ Энтони Блинкен заявил, что очень рад снова вернуться в Украину.

"У меня было много таких возможностей в прошлом. Очень рад сотрудничать с вами и вашей командой, а также с другими представителями правительства. Я здесь по очень простой причине – представляю президента Байдена. Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими двумя странами. А также нашу поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости, засвидетельствовать нашу приверженность работе с вами, пока вы укрепляете свою демократию, развиваете институты и боретесь с коррупцией".

Кортеж Блинкена в укранском МИДе

Ранним утром он уже встретился с депутатами Верховной Рады. Как заявил в кулуарах Верховной Рады пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко, "встреча было очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена – это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".

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В 10:45 Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 11:55 украинский президент и госсекретарь США проведут совместную пресс-конференцию.

В 12:30 состоится встреча Блинкена с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В 15:25 Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном реформам по борьбе с коррупцией в Украине.

В 16:15 у госсекретаря США запланирована виртуальная встреча с представителями посольства США в Киеве.

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09:36 Перед приездом Блинкена в МИД Украины правоохранители полностью перекрыли Михайловскую площадь в центре Киева.

Видео: Сегодня

01:50 По прилете глава Госдепа заявил, что его визит в Киев – это важная возможность обсудить агрессию России и реформы в Украине.

Все подробности в спецтеме Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину