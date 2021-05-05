Прадеда Энтони Блинкена в США называют украинским писателем

Семья американского политика родом из Переяслава. В архивах сохранились книги с записями о предках госсекретаря

По данным "Сегодня", Блинкен прилетит в аэропорт "Борисполь" в ночь на 6 мая. В Киевеон должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Также у них запланирована совместная пресс-конференция в Офисе президента. Эксперты отмечают, что среди вопросов, которые будут обсуждаться – возможный визит в Киев президента США Джо Байдена. Владимир Зеленский и Энтони Блинкен наверняка найдут общий язык. Ведь они земляки – в широком смысле. Предки Блинкена – из Украины. В XIX веке его семья жила в Золотоноше Черкасской области. Затем они переехали в Переяслав.

Правнук украинско-американского писателя

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В списках Переяславской городской управы упоминаются предки госсекретаря США. В частности, Авраам Блинкин. Вероятно, это старший брат Меера Блинкина, родившегося в 1877 году. Считается, что Блинкин – редкая фамилия. Поэтому все, кто ее носил, вероятно родственники.

Вероятные родственники госсекретаря США из Переяслава

Меер Блинкин – прадед госсекретаря США. Он окончил школу в Переяславе, затем получил коммерческое образование в Киеве. Переехал в Америку в 1904 году, когда ему было 25. Вместе с ним переехал и один из сыновей, а всего их у Блинкина было трое.

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В конце XIX века в Российской империи существовала так называемая черта оседлости. За ее пределами евреям жить не разрешалось. Поэтому Переяслав, входивший в черту, стал одним из центров еврейской диаспоры. Более половины жителей, судя по данным переписи, были евреями. Но жить там было некомфортно, многие бедствовали. Именно поэтому большое количество евреев мечтало покинуть страну, уезжало в США.

Бывшее здание синагоги в Переяславе. Во времена СССР в этом здании работала Фабрика художественных изделий.

Кстати, Меер в Америке остался Блинкиным, это уже его сын – на французский манер – стал называться Морисом Блинкеном. Морис (имя при рождении – Моисей) – дед Энтони Блинкена.

Меер Блинкин умер рано – в 1915 году. В Америке на жизнь он зарабатывал как владелец массажного салона. А также писал книги на идиш – написал более 50 художественных произведений и научных трудов. Художественные произведения писал об Украине, описывал подробности быта и нравов жизни в украинском местечке.

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Критики отмечают, что книги Блинкина были чрезвычайно популярны среди его современников, говоривших на идиш. Однако известность сошла на нет вскоре после его смерти. Англоязычная Википедия называет Меера Блинкина "украинско-американским автором".

Дед Блинкена занимался политикой, отец стал дипломатом

Морис Блинкен получил в США юридическое образование (университет Нью-Йорка). Он долгое время работал представителем британской компании по производству одежды – Marks & Spencer. Затем создал компанию по производству оборудования – Mite Corporation. В послевоенные годы Блинкен финансировал научные исследования, касающиеся экономики государства Израиль. Одно из них, как отмечают в США ("Палестина: Проблемы и перспективы"), оказало влияние на американскую политику в отношении Израиля.

У Блинкена было три сына: Дональд, Роберт и Ален. Госсекретарь США – сын Дональда Блинкена, который при президенте Клинтоне был послом США в Венгрии. Дональд Блинкен был дипломатом по образованию, он окончил Гарвард. Мать нынешнего госсекретаря США – Джудит Блинкен – сама родом из Венгрии. Примечательно, что родители Блинкена развелись, Дональд Блинкен женился повторно.

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Дональд Блинкен и его вторая жена – Вера.

Украинские или российские корни

Российские СМИ сообщают, что Блинкен из семьи выходцев из России. В некоторых украинских СМИ неоднократно приводился такой факт. Газета The New York Times местом рождения Мориса Блинкена называла "Киев, Россия". Подробность, которую при этом упускают – та публикация датирована июлем 1986 года.

Сам Энтони Блинкен разницу прекрасно знает. Свою политическую карьеру он начал в администрации президента Барака Обамы. Был спичрайтером президента по внешнеполитическим вопросам. В 2013-2015 годах был заместителем советника президента США по вопросам нацбезопасности. В 2015-2017 – заместителем госсекретаря США.

Энтони Блинкен (третий справа в первом ряду) в ситуативной комнате вместе с Бараком Обамой. Фото: Wikipedia

Ранее "Сегодня" сообщал, что с Блинкеном в Киев прилетит Виктория Нуланд, у которой также имеются украинские корни. Дед Нуланд со стороны отца – Мейер Нудельман – родом из городка Новоселица в Черновицкой области. А бабушка Нуланд – из Беларуси. Недавно Нуланд назначили заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Читайте подробнее, кто такая Нуланд и чем для Украины важно ее назначение.