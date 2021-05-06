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Первый вопрос Блинкену задали мы. Что нам ответили?

6 мая, 14:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Госсекретарь США рассказал, каким образом Украина будет углублять военное сотрудничество с Соединенными Штатами

Во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена первый вопрос поставила журналистка телеканала "Украина 24".

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На ее вопрос, каким образом Украина будет углублять военное сотрудничество с США, и обсуждался ли этот вопрос, ответил Блинкен.

"Как президент сказал, мы говорили подробно, поддержку, которую мы предоставляем Украине, чтобы она усилила свою защиту и безопасность, – мы активно работаем над этими вопросами", - ответил он.

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А на второй вопрос о возможности встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом Блинкен ответил, что Соединенные Штаты найдут время, чтобы приехать в Украину.

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"Я благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только вернусь в США. Мы имели с вами хорошую дискуссию, мы найдем время, когда мы сможем приехать в Украину. Я говорил о том, что у нас есть вызовы, касающиеся COVID-19, поэтому довольно сложно приезжать с визитами", – ответил Блинкен.

В ночь на 6 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи, перед приездом Блинкена в Киеве полностью перекрыли Михайловскую площадь.

Все подробности в спецтеме Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину

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