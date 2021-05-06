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"Они здесь? Они повсюду". Зеленский потроллил журналистку из-за русского перевода (видео)

6 мая, 15:24

Виталий Семченко Виталий Семченко

Глава государства во время общения с журналистами сказал, что представительница BBC его не слышит. На это она ответила, что имеет хороший русский перевод

Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном подшутил над российским переводчиком.

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Глава государства во время общения с журналистами сказал, что представительница BBC его не слышит. На это она ответила, что имеет хороший русский перевод.

"Вы не слышите? Russian translator? They here? They everywhere. (Если вы слышите русский перевод, то они здесь, они повсюду)", – отметил президент и продолжил отвечать на вопросы.

Видео: Украина 24

В ночь на 6 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи, перед приездом Блинкена в Киеве полностью перекрыли Михайловскую площадь.

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Все подробности визита американского госсекретаря в Украину – читайте в материале "Сегодня".

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