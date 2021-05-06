Когда поступки важнее слов – почему визит Блинкена важен, хотя нет конкретных результатов

О главных результатах переговоров, которые проходили без участия медиа, мы узнаем значительно позднее, предполагают политологи

Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

О визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, который продолжается 6 мая, говорят: странно – обменялись любезностями, ни о чем не договорились. Какой толк в подобных визитах? Вот если бы он дал денег или оружие привез...

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Но в политике не все так просто. Ранее политические эксперты, опрошенные "Сегодня", обращали внимание на несколько важных моментов, связанных с визитом Блинкена в Киев:

Визит – сигнал России и всему миру о том, что США поддерживает Украину. Этот визит снижает вероятность военного вторжения государства-агрессора на территорию нашей страны. Это начало диалога с новой администрацией США, которого уже заждались. Госсекретарь – третье должностное лицо в иерархии власти Америки – после президента и вице-президента. И он отвечает за внешнюю политику. Поскольку уровень визита – самый высокий, этот визит ставит рамки, очерчивает стратегию. Конкретные договоры, например, о финансовой помощи или военном сотрудничестве, пойдут следом.

Добавим от себя, главное, о чем говорили Блинкен, Зеленский и другие представители украинской власти, пока что осталось за закрытыми дверями. Но последствия скоро будут заметны.

"Сегодня" ведет онлайн о визите Энтони Блинкена в Киев. Хотя на данный момент визит продолжается, уже состоялась встреча Блинкена с президентом Зеленским. Первый вопрос на пресс-конференции после этой встречи задали мы. Что нам ответили?

Мы попросили экспертов оценить итоги этой встречи и визита в целом.

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Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

"Украина стала первой страной Восточной Европы, в которую приехал Блинкен. Этот факт говорит сам за себя. Это публичное подтверждение поддержки нашей страны Соединенными Штатами и сигнал России, что Украина является приоритетом внешней политики Америки, которая будет сдерживать агрессию РФ".

Политолог также добавил, что в ходе визита со стороны американцев будет много пожеланий и критических замечаний относительно политики реформ в Украине. "Это одна из главных тем. США постоянно мониторят ситуацию с реформами и антикоррупционной политикой в Украине", – отметил Фесенко.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

"Визит Блинкена в Украину очень важен и для Байдена. В частности, тем, что это возможность узнать о происходящем в Украине и на границе с Россией, так сказать, из первых уст. Данная информация американскому президенту необходима для подготовки к встрече и переговорам с Путиным".

По мнению Карасева, американцев не очень радуют перестановки в наблюдательных советах "Нафтогаза" и "Укрзализныци". "В США, например, Коболева считают реформатором энергетической сферы. Американцы предоставляют нам финансовую и военную помощь, и они видимо должны высказать свои пожелания по поводу руководства корпораций", – объяснил эксперт.

Карасев также предполагает, что во время встреч будут подниматься вопросы назначения посла США в Украине, которого нет уже на протяжении двух лет, а также представителя США по Украине. "Судя по всему курировать Украину будет Госпдеп. Блинкен и Нуланд будут держать на контроле вопросы Украины и ее отношений с Россией", – отмечает Карасев.

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Политический аналитик Ярослав Макитра:

"Украина является важной страной для новой американской администрации. И как государство, которое воюет с Россией, и как место, откуда пытались "сбить" Джо Байдена во время выборов. Поэтому для Вашингтона важно контролировать ситуацию в Украине. А данный визит – это своего рода смотрины со стороны новой американской власти. Они изучат ситуацию со своими представителями в Украине".

Также, по словам эксперта, главной темой являются консультации относительно ситуации на границах с Россией. Эта часть закрытая, подробности останутся за кадром.

Ранее "Сегодня" сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одна из целей его визита в Киев –возможность обсудить агрессию России и реформы в Украине. Все подробности в спецтеме: Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.