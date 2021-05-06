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Блинкен зашел в Офис президента через двери, закрытые фанерой (фото)

6 мая, 14:16

Игорь Серов , Юлия Ляхова

Двери, поврежденные во время протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко, перед приездом госсекретаря США не поменяли

Двери в Офисе президента, поврежденные во время протестов в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, так и не поменяли. Госсекретарь США Энтони Блинкен вошел в здание через двери, закрытые фанерой.

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По данным "Сегодня", двери планируется заменить до 14 мая.

Фото: Игорь Серов/Сегодня

Фото: Игорь Серов/Сегодня

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В Киеве 20 марта под зданием Офиса президента на Банковой прошла акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненко в день его рождения. Сторонники устроили митинг, превратившийся затем в маленький погром. Ущерб, нанесенный протестующими во время протестной акции на Банковой, оценили в два миллиона гривен. Однако двери пока так и не заменили.

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В ночь на 6 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи, перед приездом Блинкена в Киеве полностью перекрыли Михайловскую площадь.

Больше подробностей о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Украину вы можете узнать в онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину

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