Візит Блінкена до Києва: чому він так важливий для України (онлайн)

/ Фото: president.gov.ua

Держсекретар США Ентоні Блінкен розпочав свій візит в Україну. У планах глави американської дипломатії – зустрічі з українським керівництвом, нардепами, вищим духовенством та представниками громадянського суспільства, а також участь у засіданні круглого столу, присвяченому реформам для боротьби з корупцією в Україні.

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Цей візит дуже важливий для Києва, адже керівництво нашої країни планує обговорити з Блінкеном такі теми: інтеграція України до євроатлантичної спільноти, співпраця в сфері безпеки та оборони, прямі комунікації на політичному рівні, синхронізована взаємодія в міжнародних організаціях, економічне співробітництво і підтримка реформ в Україні.

11:20 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що Київ проситиме США надати системи протиповітряної оборони і технології для боротьби зі снайперським вогнем.

Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

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"Я хочу чітко заявити, що йдеться не тільки про отримання допомоги від Сполучених Штатів, а й про закупівлю в США. Ми хочемо, щоб це партнерство працювало в обох напрямках. Це має бути обопільно вигідно", – заявив Кулеба.

10:45 Ентоні Блінкен вшанував пам'ять українських військових, загиблих на Донбасі.

Потім секретар Держдепартаменту США з главою ПЦУ Епіфаній відвідав Михайлівський Золотоверхий собор.

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Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

10:30 На початку зустрічі з американським колегою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив:

"Сполучені Штати – це наш союзник номер один у питаннях безпеки й оборони. І ми дуже вдячні за все, що нам запропонували починаючи з 2014 року. Сьогодні ми будемо говорити також про реформи, економічне співробітництво, енергетичну безпеку, зміну клімату. Всі мають знати, що Україна і Сполучені Штати – це дві великі демократії. Сполучені Штати, звичайно, трохи більша, але Україна – це велика демократія в цій частині світу. І ми хочемо співпрацювати з вами, щоб просувати демократичні цінності та права людини".

Реклама Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

У відповідь Ентоні Блінкен заявив, що дуже радий знову повернутися в Україну.

"У мене було багато таких можливостей у минулому. Дуже радий співпрацювати з вами і вашою командою, а також із іншими представниками уряду. Я тут з дуже простої причини – представляю президента Байдена. Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими двома країнами. А також нашу підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності, засвідчити нашу прихильність роботі з вами, поки ви зміцнюєте свою демократію, розвиваєте інституції і боретеся з корупцією".

Кортеж Блінкена біля українського МЗС

Рано-вранці він уже зустрівся з депутатами Верховної Ради. Як заявив у кулуарах Верховної Ради п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко, "зустріч була дуже конструктивною". За його словами, головний меседж Блінкена – це "захист українського суверенітету і відсіч російській агресії".

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О 10:45 Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Об 11:55 український президент і держсекретар США проведуть спільну пресконференцію.

О 12:30 відбудеться зустріч Блінкена з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

О 15:25 Блінкен візьме участь у засіданні віртуального круглого столу, присвяченому реформам для боротьбі з корупцією в Україні.

О 16:15 у держсекретаря США запланована віртуальна зустріч із представниками посольства США в Києві.

9:36 Перед приїздом Блінкена в МЗС України правоохоронці повністю перекрили Михайлівську площу в центрі Києва.

Відео: Сьогодні

1:50 Після прильоту глава Держдепу заявив, що його візит до Києва – це важлива можливість обговорити агресію Росії і реформи в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину