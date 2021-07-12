Встреча с Меркель – как дипломатия Зеленского заставила Запад услышать Украину

Сайт "Сегодня" выяснил, как слова Зеленского о "пулях Байдена для российского оружия" повлияли на встречу с Меркель

Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом. Украинский лидер встретился с главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом и с федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, также запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сайт "Сегодня" выяснил, каким образом Зеленский добился важной для Украины встречи, какую роль в организации переговоров сыграла наша дипломатия и громкие заявления президента.

Курс на Запад

Украина не раз заявляла, что выбрала для себя курс на Запад и стремится стать членом Европейского союза и НАТО. И формально международные партнеры поддержали нашу инициативу. Но координально ситуация стала меняться лишь после вступления Владимира Зеленского в должность президента. После его громкой победы на выборах, состоялись первые встречи Зеленского с ключевыми партнерами: вояж в Брюссель, визит в Берлин к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, переговоры в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, телефонный разговор с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, в Киеве прошел очередной саммит Украина-ЕС", в котором приняла участие "Нормандская четверка".

Украина выбрала курс на Запад / Фото: president.gov.ua

Газопровод – оружие

Поскольку, "Минские переговоры" зашли в тупик Украина начала активно обращаться за помощью в разрешении конфликта с Россией к Западу. А так же, во всеуслышание заявила об обеспокоенности финансовыми потерями, которые Украина ощутит после ограничения транзита газа из-за запуска российского газопровода в Европу "Северный поток-2".

Так, в интервью изданию Axios Зеленский заявил, что решение администрации президента США Джо Байдена не вводить санкции против компании – оператора "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG стало неожиданным для Украины. Он назвал трубопровод "настоящим оружием" в руках России, добавив, что только США были способны остановить его строительство. "Я, определенно, не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США. К сожалению, это решение, определенно, не направлено на поддержку Украины", – отметил Зеленский..

В надежде решить проблемы украинская дипломатия во главе с Зеленским так же начала делать все возможное, чтобы состоялись прямые встречи нашего президента с мировыми лидерами.

Зеленский обсудит вопрос "Северного потока-2". Коллаж "Сегодня"

Заявления Зеленского

В декабре 2020 года президент Украины провел видеоконференцию с послами Украины в зарубежных странах, на которой подчеркнул, что все дипломаты при каждом удобном случае должны поднимать вопрос восстановления территориальной целостности Украины: возвращения Донбасса и Крыма. А так же, делать все возможное, чтобы чтобы укрепить мировую коалиция в поддержку нашего государства.

"Сегодня наш основной внешнеполитический приоритет – это установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации. И это не только враждебные действия против нашей независимости, против Украины. Это вызов всему цивилизованному мировому сообществу", – заявил Зеленский.

В феврале 2021 года президент Украины обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с вопросом: почему Украина до сих пор не в НАТО? Зеленский затронул эту тему во время интервью в эфире HBO. Зеленский подчеркнул, что, если его страна станет полноценным членом Североатлантического альянса, то сможет "вернуть" потерянные территории и противостоять России.

"Если бы Украина была в НАТО, то не было бы эскалации на востоке Украины. НАТО – это мощный сигнал всем", – сказал он, добавив, что очень бы хотел, чтобы Белый дом поддержал Киев.

14 июня 2021 года Зеленский снова заявил, что хочет от лидера США Джо Байдена услышать конкретику в вопросе предоставления Украине ПДЧ по вступлению в НАТО. Об этом глава государства сказал в совместном интервью журналистам Reuters, Associated Press и Agence France-Press.

Зеленский хочет, чтобы Джо Байден поддержал Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Внешний фронт

12 июля 2021 года на на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" Зеленский заявил, что считает своей главной целью – мир в Украине, противодействие агрессии России и восстановление территориальной целостности Украины.

"Наш главный национальный интерес – это мир. Не где-нибудь, а мир на нашей земле. И это – моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – самый высокий приоритет нашей работы. Незаконная аннексия Крыма со стороны Российской Федерации и война на Донбассе – это вызов для всех, для всего демократического мира", – сказал Зеленский.

По словам президента, его личная задача, а также задача министра иностранных дел и каждого дипломата – создать сильный "внешний фронт" Украины в союзничестве с Западными партнерами.

26 июня 2021 года глава Украинского государства принял участие в дискуссии о роли Германии в мире, в ходе которой задал вопросы кандидатам на должность Федерального канцлера Германии.

В своем видеообращении украинский лидер назвал Германию "ключевым партнером" и подчеркнул важность для Киева видения будущего канцлера политики в отношении Украины.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" – спросил Зеленский.

Также глава государства поднял вопрос членства Украины в НАТО и поинтересовался мнением каждого из кандидатов о поддержке российского проекта Северный поток-2.

Наконец, президент спросил кандидатов, являются ли аннексия Крыма и война на Донбассе достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС-Россия, до тех пор пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Задача Зеленского – создать сильный "внешний фронт" Украины в союзничестве с западными партнерами. Коллаж "Сегодня"

Дорога к цели

Усилия президента оказались не напрасными. Владимир Зеленский добился желаемой цели. Его пригласила на встречу Ангела Меркель, после чего с украинским лидером встретится и президент США Джо Байден.

Как отметил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, Зеленский не планирует обсуждать с канцлером Ангелой Меркель денежный вопрос компенсаций Украине за реализацию проекта российского газопровода "Северный поток-2", но речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины.

"Позиция Владимира Зеленского такова, что "Северный поток-2 "- это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Поэтому, думаю, о каких-то экономических компенсациях речи идти не будет. Президент Владимир Зеленский пытается остановить строительство "Северного потока-2". Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим об определенных гарантиях безопасности – возвращении временно оккупированных территорий, а не денежной компенсации", – заявил Никифоров.

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что украинская дипломатия во главе с Зеленским провела колоссальную работу для достижения цели – встречи с Меркель, которая имеет все шансы стать успешной.

"Постоянные заявления, дипломатические решения и интервью Зеленского в мировых СМИ сыграли роль. Запад нас услышал и готов пойти на встречу", – говорит эксперт.

По мнению Карасева, Украина может получить от Германии гарантии безопасности из-за запуска "Северного потока-2". А так же, рассчитывать на пересмотр "Минских соглашений".

"Основная заслуга Зеленского в том, что он смог убедить Запад в том, что запуск "Северного потока-2" это не только вопрос энергетической безопасности Украины, но в первую очередь, геополитическое оружие против всей Европы. Такая перефокусировка сыграла большую роль", – говорит Карасев.

Он также обратил внимание на то, что президент США Джо Байден пошел на встречу Германии и согласился на достройку "Северного потока-2".

"Теперь у Байдена есть аргумент, чтобы Германия, в ответ на его лояльность, пошла на уступки Украине по вопросам гарантий ее безопасности", – говорит Карасев.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Также политолог напомнил, что Ангела Меркель была одним из авторов "Минских соглашений".

"В декабре 2019 года Меркель согласилась, что "Минские соглашения" не каменные и могут быть гибкими. Аналогичной концепции придерживается и Зеленский. Он наверняка скажет канцлеру, что "Минские соглашения" не работают и договор нуждается в модернизации. Уверен, что и Байден будет говорить с ней об этом же. Таким образом, американцы наверняка повлияют на Минский формат. И у нас появится надежда, что вопрос Донбасса сдвинется с мертвой точки", – говорит Карасев.

Глава института публичной политики и консалтинга Сергей Быков отмечает, что темы переговоров Зеленского и Меркель предварительно обсуждались главами МИД Украин и Германии (напомним, что речь идет о двусторонних отношениях, увеличении товарооборота, проблеме Донбасса, Крыма и "Северного потока-2" ) во время последнего визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в ФРГ.

"Переговоры на уровне лидеров государств будут более глобальными. Политики детально проговорят Донбасский кейс и согласуют позиции Германии и Украины перед встречей Меркель и Байдена. Можно смело утверждать, что политика Зеленского привела к тому, что за много лет, впервые Западные партнеры на самом деле хотят услышать нашу точку зрения и наши пожелания", – говорит Быков.

Сергей Быков. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

В то же время политолог, магистр государственного управления Владимир Воля отмечает, что пока еще рано говорить об успехе украинской дипломатии.

"Безусловно, встреча в Берлине очень важна для Украины и силами МИД было сделано многое для ее реализации. Однако судить о том, насколько правильно была проведена дипломатическая работа, можно будет лишь по итогам переговоров", – резюмировал эксперт.

Владимир Воля. Фото: Facebook Владимира Воли

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, кто формирует тактику переговоров Зеленского с Меркель и будет ли встреча успешной.

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Все подробности в спецтеме Зеленский – Меркель: подробности встречи