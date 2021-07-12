Зеленский начал визит в Германию со встречи с преемником Меркель

Президент Украины и Армин Лашет обсудили "Северный поток – 2" и поддержку Украины, а также борьбу с COVID-19

Армин Лашет и Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который в воскресенье прибыл с рабочим визитом в Германию, вечером 11 июля провел встречу с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом – наиболее вероятным преемником канцлера Ангелы Меркель.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Лашет поблагодарил Зеленского за визит в представительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Берлине сразу после прилета в Германию и н отметил, что президент Украины был первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым главой ХДС.

Владимир Зеленский и Армин Лашет / Фото: Офис Президента Украины

Зеленский в свою очередь отметил, что Германия является важным партнером Украины и выразил надежду, что Федеральное правительство продолжит политику поддержки нашей страны.

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"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС по европейской интеграции и членству Украины в НАТО", – отметил он.

Президент Украины также рассказал о безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружений вдоль украинской государственной границы и отметил важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в рамках Нормандского формата и Минского процесса.

Отдельное внимание собеседники уделили газопроводу "Северный поток – 2" – Зеленский еще раз напомнил, что его введение в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС

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Кроме того, говорили о развитии торгово-экономического сотрудничества между странами и борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Владимир Зеленский, в частности, отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

Напомним, в ходе двухдневного визита в Германию Зеленский намерен встретится также с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

Как ранее заявил Владимир Зеленский, во время визита в Германию одним из главных вопросов будет энергетическая безопасность Украины и Европы на фоне строительства "Северного потока – 2".

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