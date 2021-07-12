Зустріч із Меркель – як дипломатія Зеленського змусила Захід почути Україну

Сайт "Сьогодні" з'ясував, як слова Зеленського про "кулі Байдена для російської зброї" вплинули на зустріч із Меркель

Ангела Меркель и Володимир Зеленський. Фото: коллаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини з дводенним робочим візитом. Український лідер зустрівся з главою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом і з федеральним президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром, також заплановані переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сайт "Сьогодні" з'ясував, яким чином Зеленський домігся важливої для України зустрічі, яку роль в організації переговорів відіграли наша дипломатія і гучні заяви президента.

Курс на Захід

Україна не раз заявляла, що вибрала для себе курс на Захід і прагне стати членом Європейського Союзу і НАТО. І формально міжнародні партнери підтримали нашу ініціативу. Але кардинально ситуація стала змінюватися лише після вступу Володимира Зеленського на посаду президента. Після його гучної перемоги на виборах відбулися перші зустрічі Зеленського з головними партнерами: вояж до Брюсселя, візит до Берліна до канцлера ФРН Ангели Меркель, переговори в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, телефонна розмова із чинним тоді президентом США Дональдом Трампом. Крім того, у Києві відбувся черговий саміт Україна – ЄС, в якому взяла участь "Нормандская четвірка".

Україна обрала курс на Захід / Фото: president.gov.ua

Газопровід – зброя

Оскільки Мінські переговори зайшли в глухий кут, Україна почала активно звертатися по допомогу в розв'язанні конфлікту з Росією до Заходу. А також привселюдно заявила про стурбованість фінансовими втратами, які відчує після обмеження транзиту газу через запуск російського газопроводу в Європу "Північний потік – 2".

Зокрема, в інтерв'ю виданню Axios Зеленський заявив, що рішення адміністрації президента США Джо Байдена не вводити санкції проти компанії – оператора "Північний потік – 2" Nord Stream 2 AG стало несподіваним для України. Він назвав трубопровід "справжньою зброєю" в руках Росії, додавши, що тільки США були здатні зупинити його будівництво. "Я, безумовно, не очікував, що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США. На жаль, це рішення, безумовно, не спрямоване на підтримку України", – зазначив Зеленський.

З надією вирішити проблеми українська дипломатія на чолі із Зеленським також почала робити все можливе, щоб відбулися особисті зустрічі нашого президента зі світовими лідерами.

Зеленський обговорить питання "Північного потоку-2". Колаж "Сьогодні"

Заяви Зеленського

У грудні 2020 року президент провів відеоконференцію з послами України в зарубіжних країнах, на якій наголосив, що всі дипломати за кожної зручної нагоди повинні ставити питання про відновлення територіальної цілісності України – повернення Донбасу і Криму, а також робити все можливе, щоб зміцнити світову коаліцію на підтримку нашої держави.

"Сьогодні наш основний зовнішньополітичний пріоритет – це встановлення миру, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не тільки ворожі дії проти нашої незалежності, проти України. Це виклик усій цивілізованій світовій спільноті", – заявив Зеленський.

У лютому 2021 року президент звернувся до свого американського колеги Джо Байдена з питанням: чому Україна досі не в НАТО? Зеленський торкнувся цієї теми під час інтерв'ю в ефірі HBO. Він підкреслив, що якщо його країна стане повноцінним членом Північноатлантичного альянсу, то зможе повернути втрачені території і протистояти Росії.

"Якби Україна була в НАТО, то не було б ескалації на сході України. НАТО – це потужний сигнал усім", – сказав він, додавши, що дуже хотів би, щоб Білий дім підтримав Київ.

14 червня 2021 року Зеленський знову заявив, що хоче від лідера США Джо Байдена почути конкретику в питанні надання Україні ПДЧ щодо вступу в НАТО. Про це глава держави сказав у спільному інтерв'ю журналістам Reuters, Associated Press і Agence France-Press.

Зеленський бажає, щоб Джо Байден підтримав Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Зовнішній фронт

12 липня 2021 року на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" Зеленський заявив, що вважає своєю головною метою мир в Україні, протидію агресії Росії і відновлення територіальної цілісності України.

"Наш головний національний інтерес – це мир. Не десь, а мир на нашій землі. І це моя головна мета як президента України. Протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України – найвищий пріоритет нашої роботи. Незаконна анексія Криму з боку Російської Федерації і війна на Донбасі – це виклик для всіх, для всього демократичного світу", – сказав Зеленський.

За словами президента, його особисте завдання, а також завдання міністра закордонних справ і кожного дипломата – створити сильний "зовнішній фронт" України в союзництві з західними партнерами.

26 червня 2021 року глава української держави взяв участь у дискусії про роль Німеччини в світі, під час якої запитав у кандидатів на посаду федерального канцлера Німеччини.

У своєму відеозверненні український лідер назвав Німеччину "ключовим партнером" і підкреслив важливість для Києва бачення майбутнім канцлером політики стосовно України.

"Чи згодні ви, що європейський проєкт не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Чи не втомилася Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не час перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?" – запитав Зеленський.

Також глава держави порушив питання членства України в НАТО і поцікавився думкою кожного з кандидатів про підтримку російського проєкту "Північний потік – 2".

Нарешті, президент запитав кандидатів, чи є анексія Криму та війна на Донбасі достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС – Росія доти, доки не буде відновлена територіальна цілісність України.

Завдання Зеленського – створити потужний "зовнішній фронт" України в союзі з західними партнерами. Колаж "Сьогодні"

Дорога до мети

Зусилля президента виявилися не марними. Володимир Зеленський домігся бажаної мети. Його запросила на зустріч Ангела Меркель, після чого з українським лідером зустрінеться і президент США Джо Байден.

Як зазначив прессекретар українського президента Сергій Никифоров, Зеленський не планує обговорювати з канцлером Ангелою Меркель грошове питання компенсацій Україні за реалізацію проєкту російського газопроводу "Північний потік – 2", але йтиметься про гарантії безпеки для України.

"Позиція Володимира Зеленського така, що" Північний потік – 2 "- це вже давно не економічне питання, а питання безпеки. Тому, думаю, про якісь економічні компенсації не йтиметься. Президент Володимир Зеленський намагається зупинити будівництво "Північного потоку – 2". Якщо не вдасться це зробити, то тоді ми говоримо про певні гарантії безпеки – повернення тимчасово окупованих територій, а не грошову компенсацію", – заявив Никифоров.

Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначає, що українська дипломатія на чолі з Зеленським провела колосальну роботу для досягнення мети – зустрічі з Меркель, і ця зустріч має всі шанси стати успішною.

"Постійні заяви, дипломатичні рішення і інтерв'ю Зеленського в світових ЗМІ відіграли роль. Захід нас почув і готовий піти назустріч", – говорить експерт.

На думку Карасьова, Україна може отримати від Німеччини гарантії безпеки через запуск "Північного потоку – 2", а також розраховувати на перегляд Мінських угод.

"Основна заслуга Зеленського в тому, що він зміг переконати Захід, що запуск "Північного потоку – 2"- це не тільки питання енергетичної безпеки України, але насамперед геополітична зброя проти всієї Європи. Таке перефокусування відіграло велику роль", – говорить Карасьов.

Політолог звернув увагу на те, що президент США Джо Байден пішов назустріч Німеччині й погодився на добудову "Північного потоку – 2".

"Тепер у Байдена є аргумент, щоб Німеччина у відповідь на його лояльність пішла на поступки Україні в питаннях гарантій її безпеки", – говорить Карасьов.

Політолог Вадим Карасьов. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Також він нагадав, що Ангела Меркель була одним з авторів Мінських угод.

"У грудні 2019 року Меркель погодилася, що Мінські угоди не кам'яні й можуть бути гнучкими. Аналогічної концепції дотримується і Зеленський. Він напевно скаже канцлеру, що Мінські угоди не працюють і договір потребує модернізації. Упевнений, що і Байден говоритиме з нею про це саме. Отже, американці напевно вплинуть на "мінський формат". І в нас з'явиться надія, що питання Донбасу зрушить з мертвої точки", – говорить Карасьов.

Глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков зазначає, що теми переговорів Зеленського і Меркель попередньо обговорювали глави МЗС України та Німеччини (нагадаємо, що мова про двосторонні відносини, збільшення товарообігу, проблеми Донбасу, Криму і "Північного потоку – 2") під час останнього візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ФРН.

"Переговори на рівні лідерів держав будуть більш глобальними. Політики детально проговорили донбаський кейс і узгодять позиції Німеччини та України перед зустріччю Меркель і Байдена. Можна сміливо стверджувати, що політика Зеленського привела до того, що за багато років вперше західні партнери насправді хочуть почути нашу думку і наші побажання", – говорить Биков.

Сергій Биков. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

Водночас політолог, магістр державного управління Володимир Воля зазначає: поки що рано говорити про успіх української дипломатії.

"Безумовно, зустріч у Берліні дуже важлива для України, і силами МЗС було зроблено багато для її реалізації. Однак гадати про те, наскільки правильно було проведено дипломатичну роботу, можна буде лише за підсумками переговорів", – резюмував експерт.

Володимир Воля. Фото: Facebook Володимира Волі

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, хто формує тактику переговорів Зеленського з Меркель і чи буде зустріч успішною.

Також ми інформували про те, навіщо Зеленському потрібна зустріч із Меркель напередодні її відставки.

Всі подробиці в спецтемі: Зеленський – Меркель: подробиці зустрічі