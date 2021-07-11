Зеленский прибыл в Германию с рабочим визитом: с кем встретится президент

Во время двухдневного рабочего визита президент Украины встретится и с канцлером Германии Ангелой Меркель

Зеленский прибыл в Германию. Фото: "Офис президента"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Что запланировано:

встреча с Франк-Вальтером Штайнмайером и Ангелой Меркель;

встреча с председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Как ранее заявил Владимир Зеленский, во время визита в Германию одним из главных вопросов будет энергетическая безопасность Украины и Европы на фоне строительства "Северного потока – 2".

Читайте подробнее в нашем материале, зачем нужны переговоры с канцлером ФРГ накануне ее отставки. Несмотря на то что Ангела Меркель уходит со своей должности, эксперты говорят, что рано ее списывать со счетов.

Недавно глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд еще раз обсудили предстоящий визит Зеленского в США.