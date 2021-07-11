Зеленский прибыл в Германию с рабочим визитом: с кем встретится президент

Зеленский прибыл в Германию. Фото: "Офис президента"
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Что запланировано:
- встреча с Франк-Вальтером Штайнмайером и Ангелой Меркель;
- встреча с председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.
Как ранее заявил Владимир Зеленский, во время визита в Германию одним из главных вопросов будет энергетическая безопасность Украины и Европы на фоне строительства "Северного потока – 2".
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Недавно глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд еще раз обсудили предстоящий визит Зеленского в США.