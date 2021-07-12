Українська
$ 27,32
32,41
  1. Новости политики

В "Нафтогазе" озвучили вопрос №1 накануне переговоров с Меркель

12 июля 2021 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Меркель скоро покидает пост канцлера Германии, и у Киева остался последний шанс убедить ее в серьезной опасности со стороны России

Витренко поможет Зеленскому в переговорах с Меркель. Коллаж "Сегодня"

Витренко поможет Зеленскому в переговорах с Меркель. Коллаж "Сегодня"

Во время визита в Германию украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским на встрече с канцлером Ангелой Меркель поднимет главный вопрос – помешать запуску российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом сообщил в Facebook глава НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

Реклама

По его словам, Украина постарается убедить Берлин в том, что российский газопровод опасен и для них тоже.

"Сегодня украинская делегация в Берлине, где запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром экономики Петером Альтмаером. Украинская сторона будет поднимать вопрос "Северного потока – 2" и в очередной раз пытаться убедить немецких партнеров, что этот геополитический проект Кремля несет угрозы не только Украине, но и Европе. Как руководитель НАК, я буду поддерживать украинскую делегацию в переговорах отраслевой экспертизой", – написал Витренко.

Не пропусти!
Лучшим игроком Евро-2020 признали безработного. Но он – герой финала Италия – Англия
Джанлуиджи Доннарумма

Как сообщали новости "Сегодня", в первый день визита Зеленский встретился с преемником Меркель. С премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом он тоже поднимал вопрос "Северного потока".

Читайте также в нашем материале, что обсудят Зеленский и Меркель и чего ждать Украине от этих переговоров.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Путин такого не ожидал: Марчук о противостоянии президента РФ с Зеленским
Путин такого не ожидал: Марчук о противостоянии президента РФ с ЗеленскимВласть
Зеленский начал визит в Германию со встречи с преемником Меркель
Зеленский начал визит в Германию со встречи с преемником МеркельВласть
Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: на кону марихуана и еще 4 вопроса
Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: на кону марихуана и еще 4 вопросаВласть
"Я не употреблял наркотики – это провокация": Юрченко оправдался за ДТП во ЛьвовеВласть
Моргенштерн
Моргенштерн "приехал" в Украину, а в Боярке поезд сошел с рельс – главные новости СЕГОДНЯУкраина
Санкции против Медведчука ослабили? В СНБО ответили на слухи
Санкции против Медведчука ослабили? В СНБО ответили на слухиВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять