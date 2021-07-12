В "Нафтогазе" озвучили вопрос №1 накануне переговоров с Меркель

Меркель скоро покидает пост канцлера Германии, и у Киева остался последний шанс убедить ее в серьезной опасности со стороны России

Витренко поможет Зеленскому в переговорах с Меркель. Коллаж "Сегодня"

Во время визита в Германию украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским на встрече с канцлером Ангелой Меркель поднимет главный вопрос – помешать запуску российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом сообщил в Facebook глава НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

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По его словам, Украина постарается убедить Берлин в том, что российский газопровод опасен и для них тоже.

"Сегодня украинская делегация в Берлине, где запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром экономики Петером Альтмаером. Украинская сторона будет поднимать вопрос "Северного потока – 2" и в очередной раз пытаться убедить немецких партнеров, что этот геополитический проект Кремля несет угрозы не только Украине, но и Европе. Как руководитель НАК, я буду поддерживать украинскую делегацию в переговорах отраслевой экспертизой", – написал Витренко.

Как сообщали новости "Сегодня", в первый день визита Зеленский встретился с преемником Меркель. С премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом он тоже поднимал вопрос "Северного потока".

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