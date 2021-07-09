Встреча Зеленского и Меркель – что обсудят лидеры и чего ждать Украине

Сайт "Сегодня" выяснил, насколько успешными могут быть переговоры Зеленского и Меркель в Берлине

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: коллаж "Сегодня"

12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В пятницу, 9 июля, пресс-служба немецкого правительства огласила список вопросов, которые обсудят главы государств. Сайт "Сегодня" проанализировал темы переговоров и выяснил, чего следует ждать Украине.

Что обсудят лидеры Украины и Германии

Как сообщил, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин. Во время переговоров лидеры стран обсудят ряд важных вопросов, в частности:

отношения Германии и Украины;

выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе;

процесс украинских реформ,

экономические вопросы и отношения с Россией.

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Меркель и Зеленский обсудят ряд важных вопросов / Фото: president.gov.ua

Отношения по "заданному курсу"

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев предполагает, что Меркель заверит Зеленского в неизменности позиций Германии в отношениях с Украиной.

"Осенью Меркель уйдет с должности канцлера Германии, но ее преемником, судя по всему, станет ее же протеже Армин Лашет, который полностью поддерживает политический курс Меркель. Таким образом отношения Германии и Украины будут и дальше двигаться по заданному Меркель курсу", – говорит Карасев.

С ним соглашается политолог-международник, магистр государственного управления Владимир Воля.

"Вполне вероятно, что Лашет будет также присутствовать на переговорах для того, чтобы поближе познакомиться с Зеленским и согласовать общие дальнейшие действия", – отмечает Воля.

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Армин Лашет / Фото: Reuters

Вывод "Минска" из тупика

Еще одна важная тема переговоров с Меркель – активизация переговоров по Донбассу и реанимация "Нормандского формата". Политолог, руководитель Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен, что Зеленский будет просить Меркель, чтобы Германия способствовала выводу "Минска" из тупика.

"Однако ситуация вряд ли быстро улучшится, так как вопрос блокирует Россия и ждет смены политического лидера Германии", – говорит Фесенко.

В то же время политолог Владимир Воля считает, что было бы правильно, если бы Зеленский поехал к Меркель уже с альтернативным к Минским соглашениям комплексом мероприятий, приемлемым, в том числе, для России. Это помогло бы сдвинуть буксующий процесс с мертвой точки.

Также Зеленский может поднять тему военной помощи. Но, эксперты однозначно утверждают: оружия Украине Германия не даст.

"Единственное, на что может рассчитывать Украина в этом вопросе, – это поставки медикаментов или медицинского оборудования для раненых на Донбассе. Германия, которая является посредником в "Нормандском процессе" и выступает за мирное решения конфликта в Украине, оружия нам не даст, но может обеспечить саперным оборудованием для разминирования", – говорит Воля.

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Владимир Воля. Фото: Facebook Владимира Воли

Запад следит за реформами

Германия может обратить внимание, что реформы в Украине продвигаются медленно, а борьба с коррупцией, которая и тормозит эти реформы находится на низком уровне. Об этом нам говорит политолог Карасев.

"Запад следит за реформами и борьбой с коррупцией. К этому с вниманием относятся в США и ЕС. Если Украина хочет оказаться в Евросоюзе и НАТО, она должна соответствовать требованиям западных партнеров. Об этом будет говорить Меркель", – говорит эксперт.

"Северный поток-2"

Как отмечает Воля, экономические вопросы, которые будут обсуждаться лидерами, в первую очередь будут касаться темы российского газопровода в Европу "Северный поток-2".

"В результате запуска данного проекта Украина теряет часть транзита. Нам нужны гарантии от Германии, что мы получим какую-то компенсацию", – говорит политолог.

Эксперт не исключает, что Зеленский поднимет вопрос об участии Украины в стратегии развития водородной энергетики Германии.

"Участие в водородной стратегии Германии дало бы Украине серьезный доход", – объясняет Воля.

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Зеленский обсудит вопрос "Северного потока-2". Коллаж "Сегодня"

Почему переговоры важны

По мнению политологов, переговоры Зеленского с Меркель имеют шансы стать успешными, как минимум, в вопросе получения компенсаций для Украины финансовых потерь после запуска "Северного потока-2".

"Эти гарантии – ключевой интерес Украины. Именно поэтому встреча президента Украины и канцлера Германии крайне важна для нашей страны", – говорит Владимир Воля.

Как отмечает Владимир Фесенко, визит в Германию также следует рассматривать в контексте последующей встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, которая может состояться в конце июля. В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев обращает внимание на то, что 15 июля Меркель едет в Вашингтон на встречу с Байденом.

"Приглашение Зеленского к Меркель – это хороший сигнал для Украины. Их встреча станет координацией общих позиций перед переговорами с Байденом. А значит, как и требовал Зеленский, об Украине будут говорить лишь с участием Украины", – подытожил Карасев.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, кто формирует тактику переговоров Зеленского с Меркель и будет ли встреча успешной.

Также мы информировали о том, зачем Зеленскому нужна встреча с Меркель накануне ее отставки.