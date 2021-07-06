Встреча Зеленского и Меркель – зачем нужны переговоры с канцлером ФРГ накануне ее отставки

Меркель и Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Сайт "Сегодня" выяснил, насколько важной является эта встреча, учитывая, что осенью Меркель покинет пост канцлера Германии, а ее кресло займет новый политик.

Что обсудят главы государств

Как сообщали новости "Сегодня", на встрече в Берлине главы государств обсудят:

двусторонние отношений Украины и Германии;

получение гарантий, касающихся интересов Украины в ключе запуска российского газопровода в Европу "Северный поток-2";

процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе;

скоординируют общие позиции перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

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По словам посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, Ангела Меркель ежедневно читает новости об Украине и вопрос урегулирования ситуации на Донбассе является для нее личным вопросом, который обязательно будет обсуждаться на встрече с президентом США. "Меркель услышит непосредственно от Зеленского пожелания Украины по поводу ее дальнейших переговоров с Джо Байденом", – отметила Фельдгузен.

Одной из основных тем переговоров Зеленского и Меркель могут стать денежные компенсации для Украины за строительство "Северного потока – 2", основным заказчиком которого является Германия. / Фото: president.gov.ua

Конец эпохи Меркель

Стоит отметить, что канцлер Ангела Меркель, руководившая страной на протяжении 15 лет, отказалась вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Бундестаг, которые пройдут осенью текущего года. И это значит, что блок "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) на выборы поведет новый лидер.

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Им, согласно рейтингам и соцопросам, вероятнее всего, станет 59-летний Армин Лашет, один из самых популярных в стране региональных политиков, который с 2017 года возглавляет правительство земли Северный Рейн – Вестфалия. За него также проголосовали большинство участников партийного съезда ХДС.

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Как отставка Меркель повлияет на украинский вопрос

Зачем же Зеленский едет на переговоры к Меркель, которая уже "пакует чемоданы" и собирается "на выход"? Сможет ли политик, которая уже почти ушла в отставку, помочь Украине в решении ее проблем?

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен, что Ангелу Меркель рано "списывать со счетов".

"Меркель уйдет с должности канцлера Германии, но она остается очень авторитетным политиком. Кроме того, ее приемником, судя по всему, станет ее же протеже Армин Лошет, который полностью поддерживает политический курс Меркель, и его позиция, в принципе, ничем не отличается", – говорит Карасев.

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С ним соглашается политолог-международник, магистр государственного управления Владимир Воля.

"Ее отставка не является результатом недовольства коллег или граждан ФРГ, это было ее личным решением. Меркель имеет большой авторитет среди представителей своей партии", – говорит Воля.

Карасев также отметил, что к Меркель с уважением относится Белый дом.

"Из всех европейских лидеров президент США Джо Байден пригласил на встречу именно Меркель. Это говорит о том, что Америка ставит Германию на первое место среди всех своих союзников в Европе. Поэтому встреча Зеленского с Меркель очень важна перед его переговорами с Байденом", – подчеркнул политолог.

Меркель проведет переговоры с Байденом / Фото: REUTERS

Наработки необходимо передать по наследству

По словам политолога Воли, встреча Зеленского с Меркель накануне ее отставки также является очень важной, так как необходимо провести переговоры до смены правительства Германии.

"Строительство "Северного потока-2" начиналось именно при Меркель и при ней обсуждались договоренности между Германией и Россией, в том числе, и гарантии для Украины. Поэтому сейчас необходимо обсудить этот вопрос с Меркель, чтобы после ее ухода все наработки передались по наследству новому правителю", – говорит Воля.

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Эксперт также не исключает вероятность того, что переговоры пройдут в расширенном формате, во время которого Зеленского познакомят с приемником Меркель – Лашетом и они смогут обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества.

Кто такой Армин Лашет

Армин Лашет, являвшийся с 2012 года одним из пяти заместителей председателя ХДС, был надежным партнером Меркель, когда она стояла во главе партии до 2018 года. Многие видят в нем гаранта, поддерживающего курс уходящей с поста канцлера Ангелы Меркель.

Сразу после победы Армина Лашета на выборах председателя партии в январе 2021 года Меркель поздравила его и подчеркнула, что рада дальнейшему сотрудничеству с человеком, который всегда поддерживал канцлера в ее решениях.

Многие политологи, считают, что Армин Лашет знал все стороны немецкой политической кухни гораздо лучше, чем Меркель перед тем, как она стала канцлером. Получивший юридическое образование Лашет с 1989 по 2004 годы был депутатом городского совета Ахена, с 1994 по 1998-й – депутатом бундестага, с 1999 по 2005-й – депутатом Европарламента, с 2010 – членом ландтага Северного Рейна – Вестфалии.

Армин Лашет / Фото: Reuters

Темы Украины и России Лашет касается деликатно и дипломатично

К слову, Лашет был самым умеренным критиком Кремля, а в былые времена и откровенно ему симпатизировал. Он, например, никогда не ставил под вопрос продолжение строительства газопровода "Северный поток-2", остановить которое требовали некоторые немецкие политики в ответ на отравление Алексея Навального и отказ российских властей расследовать случившееся.

В то же время Лашет поддерживает санкции Запада против России, введенные за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе, а также настаивает на конструктивном развитии "Минского процесса". Темы отношений Германии России и Украины Лашет касается деликатно и дипломатично. Не делает резких высказываний, но имеет свою точку зрения, которая во многом совпадает с позицией Меркель.

Какие перспективы для Украины

По мнению политологов, после смены руководства Германии ситуация с украинским вопросом вряд ли ухудшится, а по некоторым пунктам может даже улучшиться. Однако для того, чтобы данные предположения реализовались, переговоры необходимо вести уже сейчас, с еще действующим канцлером ФРГ, после которых Украина будет уверена, что новая власть Германии останется надежным партнером нашей страны и не свернет с курса, выстроенного Ангелой Меркель.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, кто формирует тактику переговоров Зеленского с Меркель и будет ли встреча успешной.

Напомним, 16 июня, на вилле La Grange в швейцарской Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Переговоры продолжались более трех часов и в результате, как и прогнозировали "Сегодня", мировые лидеры не подписали никаких договоренностей и не пришли к соглашениям по глобальным вопросам.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией