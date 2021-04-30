П'ятьох принесуть в жертву, але збережуть Кабмін – чи реальна відставка Марченка і кому ще вона загрожує

В Україні сезон відставок. Уже звільнені Коболєв, Найєм, Данилюк. Тепер у Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка. Ініціаторами відставки чиновника виступили 17 депутатів, з них 15 – від фракції "Слуга народу" і двоє колишніх "слуг".

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Однак, як виявилося, проєкт звільнення Марченко є ініціативою лише ряду депутатів, а не позицією фракції "Слуга народу" в цілому. Про це "Сегодня" розповів член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко .

"Особисто я вважаю Марченко одним з найсильніших міністрів сьогоднішнього Кабміну. При ньому показники по податках щомісяця перевиконують план, відбувається боротьба з контрабандою, розміщуються "євробонди" на хороших умовах ", – говорить нам Устенко.

Нардеп також зазначив, що в той час, коли в багатьох країнах відбулося рекордне падіння економіки, показники української економіки знизилися незначно. "У нас не було розривів і дірок в бюджеті. Бюджет виконується. Особисто я не буду голосувати за відставку Марченко, не бачу причин для відсторонення чинного міністра фінансів " , – підсумував депутат.

Чому хочуть звільнити Марченко і причому тут Саакашвілі

Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник каже, що не дивлячись на те, що відставка Марченко не є спільною позицією "Слуги народу", у фракції йде активне обговорення майбутньої долі міністра. За його словами, основною претензією нардепів є невиконання програм по відновленню економіки.

"Марченко не відповідає викликам нашого часу і кризової ситуації. Звичайна сіра миша. Його бездіяльністю багато хто незадоволений ", – говорить Бортник" Сегодня ".

Політолог додав, що Марченко також нажив собі ворогів під час активної боротьби за контроль над фіскальною і митною службами. Одним з таких недоброзичливців можна назвати главу виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі, з яким у Марченко сталася сварка і чиновники навіть перейшли на особисті образи.

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На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова , Конфлікт між Саакашвілі і Марченко виник через прийдешні кадрових змін на українській митниці .

"Саакашвілі завжди був небайдужий до митниці, ще з тих часів, коли працював на посаді губернатора Одеської області. Одеса – це митні ворота України. Після рішення РНБО про необхідність боротьби з контрабандою президент Зеленський буде ініціювати зміну кадрів на митниці, тому тема контрабанди дуже вдало підвернулася для Саакашвілі, на чому він і вирішив зіграти ", – пояснює" Сегодня "Карасьов.

Навіщо міняти міністра під час переговорів з МВФ

Карасьов упевнений, що відставка Марченко найближчим часом – нереальна. А хто замість нього?

"Знайти хорошого міністра фінансів не так просто. Новим людям вирішувати завдання з Міжнародним валютним фондом – це дуже складний процес. Та й особливих підстав для звільнення немає, Марченко не був фігурантом яких-небудь гучних скандалів, і показує непогані результати роботи, перевиконання планів і т.д. " , – говорить Карасьов.

За словами Карасьова, в Раді ведеться тактична гра. "Мишача метушня. Ініціатори відставки – група депутатів, що примикають до прозахідного крила, не виключено, що у законопроекту про звільнення Марченко є і лобісти з інтересами на митниці, той же Саакашвілі, наприклад " , – говорить політолог.

На його думку, законопроєкт не отримає масової підтримки в Раді, але вплине на самого Марченко. Дасть зрозуміти, що він не є непотоплюваним міністром.

Хто може стати новим міністром фінансів

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Але не всі експерти тут однозначні. Руслан Бортник вважає, що відставка Марченко цілком імовірна, а нова кандидатура на пост міністра буде генеруватися Офісом президента.

"Навряд чи це буде якийсь розкручене особа. Швидше за все, в крісло міністра сяде технократ з оточення президента. Судячи з недавніх звільнень Коболєва і Найєма, влада взяла курс на нову кадрову політику. Крім того, американські партнери можуть також запропонувати свою кандидатуру ", – говорить Бортник.

Уряд можуть покинути п'ять міністрів

До слова, напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія натякнув журналістам, що "можуть бути ще кілька кадрових перепризначень" в уряді. Можливо, він мав на увазі і Марченко. "Я маю на увазі, що хтось буде звільнений, а хтось працевлаштований. Я думаю, 2 кандидата" , – сказав Арахамія.

Але кандидатів на звільнення може виявитися більше. Про це повідомив політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в ефірі телеканалу "Україна 24" .

"Потенційно ще кілька міністрів, я б сказав, 3-5 міністрів в зоні ризику. Я не буду говорити однозначно. Але зроблю натяк: є в зоні ризику один міністр, якого призначили в кінці минулого року. І нібито він був фаворитом президента (суддя з усього, мова йде про міністра аграрної політики Романа Лещенко). Але останнім часом були проведені розслідування в службі Госгеокадастра ... І ризики для цього міністра істотно зросли ", – сказав Фесенко.

Експерт дійшов висновку, що замість заміни Кабміну в цілому поміняють лише кілька міністрів.

Тим часом в уряді може бути ще одна гучна відставка. Депутати скликають позачергове засідання Ради, щоб розглянути питання звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова . Але поки тільки депутати хочуть звернутися до Кабміну.

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Відзначимо, що в Україні почалися звільнення топ-менеджерів великих корпорацій, які отримували космічні зарплати. У четвер, 29 квітня під скорочення потрапив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм , А вдень раніше був звільнений глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв . "Сегодня" поговорили з експертами і з'ясували, за що усунули керівників компаній, а також кого ще може торкнутися "чистка кадрів" .