Пятерых принесут в жертву, но сохранят Кабмин – реальна ли отставка Марченко и кому еще она угрожает

В Украине сезон отставок. Уже уволены Коболев, Найем, Данилюк. Теперь в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко. Инициаторами отставки чиновника выступили 17 депутатов, из них 15 – от фракции "Слуга народа" и двое бывших "слуг".

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Однако, как оказалось, проект увольнения Марченко является инициативой лишь ряда депутатов, а не позицией фракции "Слуга народа" в целом. Об этом "Сегодня" рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко.

"Лично я считаю Марченко одним из самых сильных министров сегодняшнего Кабмина. При нем показатели по налогам ежемесячно перевыполняют план, происходит борьба с контрабандой, размещаются "евробонды" на хороших условиях", – говорит нам Устенко.

Нардеп также отметил, что в то время, когда во многих странах произошло рекордное падение экономики, показатели украинской экономики снизились незначительно. "У нас не было разрывов и дыр в бюджете. Бюджет выполняется. Лично я не буду голосовать за отставку Марченко, не вижу причин для отстранения действующего министра финансов", – подытожил депутат.

Почему хотят уволить Марченко и причем здесь Саакашвили

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник говорит, что несмотря на то, что отставка Марченко не является общей позицией "Слуги народа", во фракции идет активное обсуждение будущей судьбы министра. По его словам, основной претензией нардепов является невыполнение программ по восстановлению экономики.

"Марченко не соответствует вызовам нашего времени и кризисной ситуации. Обычная серая мышь. Его бездеятельностью многие недовольны", – говорит Бортник "Сегодня".

Политолог добавил, что Марченко также нажил себе врагов во время активной борьбы за контроль над фискальной и таможенной службами. Одним из таких недоброжелателей можно назвать главу исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили, с которым у Марченко произошла ссора и чиновники даже перешли на личные оскорбления.

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По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, конфликт между Саакашвили и Марченко возник из-за грядущих кадровых изменений на украинской таможне.

"Саакашвили всегда был неравнодушен к таможне, еще с тех времен, когда работал на должности губернатора Одесской области. Одесса – это таможенные ворота Украины. После решения СНБО о необходимости борьбы с контрабандой президент Зеленский будет инициировать смену кадров на таможне, поэтому тема контрабанды очень удачно подвернулась для Саакашвили, на чем он и решил сыграть", – объясняет "Сегодня" Карасев.

Зачем менять министра во время переговоров с МВФ

Карасев уверен, что отставка Марченко в ближайшее время – нереальна. А кто вместо него?

"Найти хорошего министра финансов не так просто. Новым людям решать задачи с Международным валютным фондом – это очень сложный процесс. Да и особых оснований для увольнения нет, Марченко не был фигурантом каких-либо громких скандалов, и показывает неплохие результаты работы, перевыполнение планов и т.д.", – говорит Карасев.

По словам Карасева, в Раде ведется тактическая игра. "Мышиная возня. Инициаторы отставки – группа депутатов, примыкающих к прозападному крылу, не исключено, что у законопроекта о увольнении Марченко есть и лоббисты с интересами на таможне, тот же Саакашвили, например", – говорит политолог.

По его мнению, законопроект не получит массовой поддержки в Раде, но повлияет на самого Марченко. Даст понять, что он не является непотопляемым министром.

Кто может стать новым министром финансов

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Но не все эксперты тут однозначны. Руслан Бортник считает, что отставка Марченко вполне вероятна, а новая кандидатура на пост министра будет генерироваться Офисом президента.

"Вряд ли это будет какое-то раскрученное лицо. Скорее всего, в кресло министра сядет технократ из окружения президента. Судя по недавним увольнениям Коболева и Найема, власть взяла курс на новую кадровую политику. Кроме того, американские партнеры могут также предложить свою кандидатуру", – говорит Бортник.

Правительство могут покинуть пять министров

К слову, накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекнул журналистам, что "могут быть еще несколько кадровых переназначений" в правительстве. Возможно, он имел в виду и Марченко. "Я имею в виду, что кто-то будет уволен, а кто-то трудоустроен. Я думаю, 2 кандидата", – сказал Арахамия.

Но кандидатов на увольнение может оказаться больше. Об этом сообщил политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Потенциально еще несколько министров, я бы сказал, 3-5 министров в зоне риска. Я не буду говорить однозначно. Но сделаю намек: есть в зоне риска один министр, которого назначили в конце прошлого года. И якобы он был фаворитом президента (судья по всему, речь идет о министре аграрной политики Романе Лещенко). Но в последнее время были проведены расследования в службе Госгеокадастра… И риски для этого министра существенно возросли", – сказал Фесенко.

Эксперт пришел к выводу, что вместо замены Кабмина в целом поменяют лишь несколько министров.

Тем временем в правительстве может быть еще одна громкая отставка. Депутаты созывают внеочередное заседание Рады, чтобы рассмотреть вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Но пока только депутаты хотят обратиться к Кабмину.

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Отметим, что в Украине начались увольнения топ-менеджеров крупных корпораций, получавших космические зарплаты. В четверг, 29 апреля под сокращение попал заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, а днем ранее был уволен глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. "Сегодня" поговорили с экспертами и выяснили, за что отстранили руководителей компаний, а также кого еще может коснуться "чистка кадров".