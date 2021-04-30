Ще одна відставка? У Раді хочуть звільнити чергового міністра

Відставки головного фінансиста країни домагаються 17 депутатів, а напередодні у Слузі народу натякали на кадрові перестановки в Кабміні

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка. Документ вже опублікований на сайті парламенту.

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Охочими звільнити головного фінансиста країни виступили 17 депутатів, з них 15 "слуг народу" і двоє колишніх "слуг".

Зазначимо, що напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія натякнув журналістам, що "можуть бути ще кілька кадрових перепризначень" в уряді. Можливо, мав на увазі і Марченка.

"Я маю на увазі, що хтось буде звільнений, а хтось працевлаштований. Я думаю, 2 кандидати", – сказав Арахамія.

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Зазначимо, нещодавно Сергій Марченко поскандалив з головою виконкому Національної ради реформ Міхеїлом Саакашвілі. Вони обмінялися образами, а головний реформатор країни звинуватив міністра фінансів у причетності до корупції на митниці.

Тим часом в уряді може бути ще одна гучна відставка. Депутати скликають позачергове засідання Ради, щоб розглянути питання звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Але депутати поки хочуть тільки звернутися до Кабміну.

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