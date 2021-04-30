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Ще одна відставка? У Раді хочуть звільнити чергового міністра

30 квітня, 10:50

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Відставки головного фінансиста країни домагаються 17 депутатів, а напередодні у Слузі народу натякали на кадрові перестановки в Кабміні

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка. Документ вже опублікований на сайті парламенту.

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Охочими звільнити головного фінансиста країни виступили 17 депутатів, з них 15 "слуг народу" і двоє колишніх "слуг".

Зазначимо, що напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія натякнув журналістам, що "можуть бути ще кілька кадрових перепризначень" в уряді. Можливо, мав на увазі і Марченка.

"Я маю на увазі, що хтось буде звільнений, а хтось працевлаштований. Я думаю, 2 кандидати", – сказав Арахамія.

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Зазначимо, нещодавно Сергій Марченко поскандалив з головою виконкому Національної ради реформ Міхеїлом Саакашвілі. Вони обмінялися образами, а головний реформатор країни звинуватив міністра фінансів у причетності до корупції на митниці.

Тим часом в уряді може бути ще одна гучна відставка. Депутати скликають позачергове засідання Ради, щоб розглянути питання звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Але депутати поки хочуть тільки звернутися до Кабміну.

Дивіться також в нашому сюжеті про призначення нового міністра енергетики:

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