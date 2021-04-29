Полювання на соросят – за що прибрали Коболєва і Найєма та хто наступний на вихід

В Україні почалися звільнення топ-менеджерів великих корпорацій, які отримували космічні зарплати. У четвер, 29 квітня під скорочення потрапив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм , А вдень раніше був звільнений глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв . "Сегодня" поговорили з експертами і з'ясували, за що усунули керівників компаній, а також, кого ще може торкнутися "чистка кадрів".

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Цікаво, що для обох управлінців звістки про звільнення стали абсолютною несподіванкою. Так, Коболєв про свою відставку дізнався зі ЗМІ, а Найєма поставили перед фактом, пояснивши його відсторонення від посади – реорганізацією держконцерну.

Чому звільнили Коболєва

Рішення по Коболєва, який керував "Нафтогазом" з 2014 року, прийняв Кабмін, обґрунтувавши звільнення незадовільними результатами діяльності компанії за 2020 рік. "Чистий консолідований збиток групи компаній" Нафтогаз "у 2020 році склав 19 млрд гривень. При цьому в затвердженому Кабінетом міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд гривень прибутку. За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради і правління НАК "Нафтогаз України" в 2020 році визнана незадовільною " , – пояснили в прес-службі уряду.

Варто зазначити, що зарплата Коболєва в розмірі понад 1 мільйон гривень в місяць не раз викликала в українців подив і обурення, а на сайті президента навіть реєстрували петицію з вимогою зменшити "несправедливий" оклад глави "Нафтогазу".

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає, що рішення Кабміну про звільнення Андрія Коболєва є абсолютно законним і необхідним. За його словами, держава, як акціонер "Нафтогазу" звільнило найнятого їм працівника Коболєва за погану роботу, що цілком логічно.

"Коболєв провалив програму з видобутку газу" 20/20 "(передбачала збільшення видобутку газу в Україні до 27,6 млрд кубометрів в 2020 році), загнав Україну в борги на ринку газу, – каже" Сегодня "енергетичний експерт.

Що встиг зробити Найєм за два роки роботи в "Укроборонпрому"

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Колишній журналіст і екс-нардеп Мустафа Найєм, влаштувавшись два роки тому в "Укроборонпром", отримував більше скромну зарплату в порівнянні з Коболєва, але все ж набагато вище середньої оплати праці українських громадян – 250 тисяч гривень на місяць. При цьому, багато хто так і не розібралися, чому ж конкретно займався Найєм на посаді заступника гендиректора концерну по взаємодії з органами державної влади. До слова, в листопаді минулого року Найєм пересів у крісло директора "Укроборонпрому" з питань активів і на цій посаді отримував вже 360 тисяч гривень щомісяця.

як зазначає військовий експерт Сергій Грабський , За час роботи в "Укроборонпрому" Найєм не зробив нічого видатного, хоч на нього і покладали надії, з огляду на його гучні заяви про необхідність ліквідації корупції.

"В управління таким держконцерном потрібно було призначати фахівця в сфері оборонної промисловості. Людина ніяк не проявив себе на посаді. Абсолютна сірість ", – говорить" Сегодня "експерт.

Грабський також додав, що за два роки роботи Найєма в "Укроборонпрому" стався повний провал в сфері поставок зброї і техніки. "У цьому винен не тільки концерн, а й політичний режим в цілому" , – зазначає Грабський.

Данилюк пішов тихо

На тлі двох досить значних відставок, трапилася ще одна. тихо пішов з посади голови наглядової ради Нацдепозитарію Олексій Данилюк.

"У нас була домовленість з Національною комісією з цінних паперів та Нацбанком, які виступають акціонерами Нацдепозитарію, що я, як глава наглядової ради, завершу неупереджений відбір керівника Нацдепозитарію. В порушення цієї домовленості сьогодні (28 квітня 2021, -" Сегодня ") за годину до інтерв'ю з кандидатами на цю посаду мене відсторонили від посади ", – повідомив Данилюк.

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Данилюк – фінансист. Він займав високі пости при президенті Порошенко. Так, був представником президента (Порошенко) у Верховній Раді в 2014 році, заступник голови Адміністрації президента в 2015. І, нарешті, став міністром фінансів в 2016 – 2018. На цій посаді Данилюк посварився з прем'єром Гройсманом і йому показали на двері. Незабаром – ще до виборів президента – Данилюк з'явився в команді Зеленського і після перемоги Зеленського став секретарем РНБО.

Коболєв, Найєм, Данилюк – що у них спільного

Взагалі-то люди вони різні. Найєм – колишній журналіст, він швидше за займався політичною і правозахисною діяльністю. Коболєв – менеджер, економіст. Але одна загальна характеристика у них є – зв'язок з Соросом. Тут у них багато спільного з Данилюком.

Так, про Коболєва говорили, що про н вів переговори з Соросом про приватизацію найважливішого українського енергетичного активу – підприємства Укргазвидобування. Але рішення не було прийнято.

Данилюка часто називали "людиною Сороса" при Порошенко. Адміністрація Трампа навіть начебто натякала Порошенко на необхідність усунути Данилюка, як людини Сороса. Данилюк отримав освіту в Сполучених Штатах. Він закінчив MBA Індіанського універститету , А потім тривалий час працював в західній авторитетної консалтингової компанії – McKinsey & Company.

Найєма вважають політиком, який розкручувався на гранти Сороса. Термін "соросята" і "єврооптимісти" міцно закріпився за групою політиків, до якої входить Найєм.

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Джордж Сорос – американський мільярдер, який нажив стан на спекуляціях цінними паперами. За свій моральний обов'язок Сорос називає підтримку розвитку демократичних інститутів у всьому світі – і на цю мету витрачає значні кошти. Образ Сороса демонізували в Росії і розповідають, що його Фонд займається лобізмом і підриває державність в країнах, які не бажають йти в американському курсі.

Насправді Сорос демонструє інше. Українські політики і активісти, які співпрацювали з організаціями Сороса або отримували від них гранти, показують вкрай низьку ефективність – в управлінні державою. І самі опиняються в центрі корупційних скандалів, як це було з Сергієм Лещенком, наприклад.

Кого звільнять наступним

Екс-міністр ЖКГ, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики, нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко упевнений, що Коболєва і Найєма давно слід було звільнити.

"Протягом семи років я говорив, що Коболєв – не просто неефективний, а абсолютно бездарний керівник. Управління Коболєва "Нафтогазом" призвело до збитків на мільярди гривень. Що стосується Найєма – його робота також не була успішною в "Укроборонпрому", – говорить нам Кучеренко.

Нардеп упевнений, що незабаром підуть чергові гучні відставки. "Сьогодні я аплодую уряду. Кабмін зробив перший крок у відстороненні від керування компаніями людей, які створюють схеми і заробляють за рахунок українців. Думаю, наступним кроком буде звільнення Сергія Лещенка з наглядової ради "Укрзалізниці", який отримує півмільйона гривень зарплати і нічого не робить. Це все одна братія псевдореформаторів " , – підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що " Нафтогаз "за підсумками 2020 року пішов в мінус . Консолідований чистий збиток компанії склав 19 млрд грн в порівнянні з прибутком 2,6 млрд грн в 2019 році. При цьому Коболєв запевнив, що "компанія відштовхнулася від дна" і на початку 2021 роки вже почала отримувати прибуток.

Також новини "Сьогодні" повідомляли, що за ноябрь 2019 року Найєм отримав зарплату (з премією і надбавками) в 310 521 гривню, що в 7 разів перевищувало його місячний посадовий оклад в 43 тисячі гривень.

Також новини "Сьогодні" повідомляли, що з гривню, що в 7 разів перевищувало його місячний гривень.