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Коли можуть звільнити Степанова: Разумков назвав орієнтовну дату

29 квітня, 12:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати не перший місяць мріють звільнити міністра охорони здоров'я, але травневі свята їм все зіпсували

У Верховній Раді зібрали голоси для позачергового засідання, на якому хочуть розглянути питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Ось тільки статися це може не раніше 18 травня. Про це сказав на брифінгу речник Верховної Ради Дмитро Разумков.

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За його словами, зареєстрована в парламенті постанова передбачає звернення Ради до Кабінету міністрів з проханням звільнити голову МОЗ. Спікер розповів, коли Рада може взятися за Степанова.

"Внести таку пропозицію на розгляд глави ВР вони (депутати) можуть у будь-який момент. У мене буде три дні для скликання позачергового засідання. Але ми розуміємо, що зараз йде Великдень, після цього у нас 9 травня, і я не впевнений, що всі депутати будуть у Києві. Не впевнений, що колеги будуть скликати позачергове засідання в цей період", – сказав Разумков.

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Швидше за все, за словами спікера, питання Степанова можуть розглянути не раніше 18 травня (на пленарному тижні).

Також сьогодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав в ефірі телеканалу "Україна 24", що депутати цієї політсили обговорять відставку Степанова після 10 травня.

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Своєю чергою cайт "Сьогодні" розбирався, чи можуть звільнити міністра охорони здоров'я.

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