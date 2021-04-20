Шулер проти комашки – що не поділили Саакашвілі і Марченко

В Україні спалахнув конфлікт між міністром фінансів Сергієм Марченко і головою виконкому Національної ради реформ Міхеілом Саакашвілі, під час якого політики перейшли на особисті образи. Експерти впевнені, словесна перепалка чиновників є наслідком протистояння політичних груп за контроль над українською митницею.

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Інцидент почався з того, що Саакашвілі звинуватив Марченко в корупції. Після цього міністр в інтерв'ю виданню LB.ua назвав екс-президента Грузії "Шулером з великої дороги" і "гастарбайтером" .

Шулер проти комашки

Міністр заявив, що Саакашвілі приїхав в Україну, щоб спробувати втілити якісь ідеї, але у нього нічого не вийшло, і тепер він звинувачує в своїх провалах когось іншого.

"Шулер з великої дороги, це приїжджий заробітчанин ... я говорю, що умовний товариш С., покажи, що ти можеш, ти в Україні вже показував в губернаторстві, і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти фейк, ти фейковий історія, тебе підживлюють просто інформаційно, так як чомусь вважається, що тебе повинні носити на руках" , – сказав Марченко.

У відповідь глава Нацради реформ назвав міністра "Комашкою і нікчемою". Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook .

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"Дешева, комашка, що прокралася і нікчемність. Ганьба, що в Україні таке ніхто може називатися "міністром фінансів". Я не розумію, чому його терпить президент Зеленський. Наявність такого суб'єкта повністю компрометує президента України і Адміністрацію президента. Я вже говорив це президенту Зеленському, і буду повторювати знову" , – написав Саакашвілі.

Чиновник також додав, що його знає весь світ, а хто такий Марченко – знають лише "такі контрабандисти як Романенко, Макаренко та інші".

"Його дуже добре знає Азаров, у якого Марченко протягом 5 років був помічником і навіть офіційним радником. Янович досі називає його своїм "найталановитішим учнем". З ним добре знайомі всі дахувальникі тіньових схем, скрутчики, директора конвертаційних центрів і всі, хто займається обкраданням українського бюджету. У нас просто різні кола знайомств, які перетинаються тільки там, де я стежу, щоб не розікрали український бюджет, а цей тип зі своїми подільниками його активно розкрадають" , – зазначив Саакашвілі.

Глава Нацради реформ підкреслив, що "низькопробний" міністр фінансів, за час перебування на своїй посаді, нічого не зробив для поліпшення добробуту українців і навіть, навпаки, систематично гальмував реформи, ставши захисником старих схем, і повернув у державну систему "пропащих корупціонерів", сам же, при цьому, став "головним дахувальників контрабандних потоків".

Кадри вирішують все

На думку політолога Вадима Карасьова, конфлікт між Саакашвілі і Марченко виник через майбутні кадрові зміни на українській митниці.

"Саакашвілі завжди був небайдужий до митниці, ще з тих часів, коли працював на посаді губернатора Одеської області. Одеса – це митні ворота України. Після рішення РНБО про необхідність боротьби з контрабандою, президент Зеленський буде ініціювати зміну кадрів на митниці, тому тема контрабанди дуже вдало підвернулася для Саакашвілі, на чому він і вирішив зіграти" , – пояснює "Сегодня" Карасьов.

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Експерт зазначив, що міністр фінансів, якому підпорядковується митниця, буде намагатися утримати на посадах митників, яких він знає і може контролювати. У той же час Саакашвілі може спробувати розставити своїх людей на вакантні місця після "президентської чистки" кадрів.

"Сам Саакашвілі навряд буде претендувати на високий митний пост. Йому зручніше знаходиться в тіні, посадивши в потрібні крісла своїх людей. При цьому він може критикувати опонентів, не несучи відповідальності. Це ж він робить зараз в конфлікті з Марченко" , – говорить політолог.

Протистояння між політичними групами

Директор Українського аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник також упевнений, що цей конфлікт між чиновниками виник через питання митної служби. "Саакашвілі регулярно критикує структури митниці. Ще три місяці тому він заявляв про масштабні розкрадання на митниці і в фіскальних органах, які, за його словами, покривав Мінфін" , – говорить він "Сегодня".

У той же час політолог зазначив, що конфлікт у глави Нацради реформ з міністром фінансів триває вже багато років. "Свого часу Саакашвілі підтримував призначення Володимира Жмака на посаду глави" Укрзалізниці", а Мінфін сприяв його звільненню. Відповідно, відносини Саакашвілі і Марченко не склалися вже давно" , – пояснює Бортник.

У той же час експерт вважає, що конфлікт, який зараз спалахнув, стався не тільки між чиновниками, а між цілими політичними групами. "Це конкуренція за політичний та економічний вплив у країні. Грузинська група намагається посилитися за рахунок атак на інші політичні групи. В даному випадку ми спостерігаємо протистояння між ними за вплив на митну і фіскальну служби" , – резюмував Бортник.

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Нагадаємо, 15 квітня РНБО анонсував новий пакет санкцій , Які будуть введені проти 12 фізичних та юридичних осіб, причетних до контрабанди

Також новини "Сьогодні" інформували, що після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про масштабні звільнення українських митників , Стало відомо про скорочення 125 співробітників відомства .

"Це конкуренція за політичний та економічний вплив у країні. Грузинська група намагається посилитися за рахунок атак на інші політичні групи. В даному випадку ми спостерігаємо протистояння між ними за вплив на митницю і фіскальну службу ", – резюмував Бортник.

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