Русский
$ 27,75
33,64
  1. Влада

3-5 міністрів в зоні ризику – експерт про серйозний струс у Кабміні

30 квітня, 12:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На сьогоднішній день говорять про можливу відставку Степанова і Марченко. Але і це ще не кінець

Уряд Дениса Шмигаля чекають серйозні зміни – в зоні ризику кілька міністрів, яких можуть звільнити. Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" політолог Володимир Фесенко.

Реклама

Говорячи про можливе звільнення міністра фінансів Сергія Марченка (в Раді зареєстровано проєкт постанови), він зазначив, що є певне невдоволення ним в Офісі президента, зокрема станом переговорів з МВФ.

Але і це ще не кінець – Кабмін можуть залишити ще кілька міністрів.

"Потенційно ще кілька міністрів, я б сказав 3-5 міністрів в зоні ризику. Я не буду говорити однозначно. Але зроблю натяк: є в зоні ризику один міністр, якого призначили в кінці минулого року. І нібито він був фаворитом президента. Але останнім часом були проведені розслідування у Держгеокадастрі (судячи з усього мова йде про міністра аграрної політики Романа Лещенко). І ризики для цього міністра істотно зросли", – сказав Фесенко.

Експерт дійшов висновку, що замість заміни Кабміну в цілому поміняють лише кілька міністрів.

Нагадаємо, в парламенті вже назбирали необхідну кількість голосів для скликання позачергового засідання, щоб розглянути питання звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Але поки тільки депутати хочуть звернутися до Кабміну.

Реклама

Дивіться також в нашому сюжеті про призначення нового міністра енергетики:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Міфи і правда про СС
Міфи і правда про СС "Галичина" – що кожному важливо знати про парад вишиванок у Києві 28 квітняВлада
Шмигаль несподівано надіслав листа Саакашвілі. Що сталося
Шмигаль несподівано надіслав листа Саакашвілі. Що сталосяВлада
Полювання на соросят – за що прибрали Коболєва і Найєма та хто наступний на вихід
Полювання на соросят – за що прибрали Коболєва і Найєма та хто наступний на вихідВлада
Коболєва звільнили з
Коболєва звільнили з "Нафтогазу" (оновлено)Економіка
Блокада, війська біля кордонів і Донбас: про що говоритимуть Путін і Зеленський під час зустрічі – думки експертів
Блокада, війська біля кордонів і Донбас: про що говоритимуть Путін і Зеленський під час зустрічі – думки експертівВлада
США розкусили Путіна – названо головну мету Росії щодо України
США розкусили Путіна – названо головну мету Росії щодо УкраїниВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти