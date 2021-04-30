3-5 міністрів в зоні ризику – експерт про серйозний струс у Кабміні

На сьогоднішній день говорять про можливу відставку Степанова і Марченко. Але і це ще не кінець

Уряд Дениса Шмигаля чекають серйозні зміни – в зоні ризику кілька міністрів, яких можуть звільнити. Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" політолог Володимир Фесенко.

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Говорячи про можливе звільнення міністра фінансів Сергія Марченка (в Раді зареєстровано проєкт постанови), він зазначив, що є певне невдоволення ним в Офісі президента, зокрема станом переговорів з МВФ.

Але і це ще не кінець – Кабмін можуть залишити ще кілька міністрів.

"Потенційно ще кілька міністрів, я б сказав 3-5 міністрів в зоні ризику. Я не буду говорити однозначно. Але зроблю натяк: є в зоні ризику один міністр, якого призначили в кінці минулого року. І нібито він був фаворитом президента. Але останнім часом були проведені розслідування у Держгеокадастрі (судячи з усього мова йде про міністра аграрної політики Романа Лещенко). І ризики для цього міністра істотно зросли", – сказав Фесенко.

Експерт дійшов висновку, що замість заміни Кабміну в цілому поміняють лише кілька міністрів.

Нагадаємо, в парламенті вже назбирали необхідну кількість голосів для скликання позачергового засідання, щоб розглянути питання звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Але поки тільки депутати хочуть звернутися до Кабміну.

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