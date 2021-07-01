Прапор України над Держдумою, чудовисько НАТО в шафі Москви і зустріч з Путіним – головне з інтерв'ю Зеленського

Президент вважає, що якщо Путін вийде з-під впливу пропагандистської картини, то буде очевидно, що є про що розмовляти

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "військове освоєння" України союзниками НАТО – це параноя, яку Кремль нав'язує росіянам, а тези, що звучать про "зовнішнє управління України" – це пропагандистська мантра для росіян.

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Про що ще говорив президент в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна":

Про слова Путіна про НАТО

За його словами, тема інтеграції України в європейської та євроатлантичної спільноти дуже турбує росіян.

"На мій погляд, це як постійно говорити про застарілий страх із дитинства, що хтось страшний вийде вночі з шафи та налякає. Але в шафі нікого нема. Це просто шафа" , – сказав Зеленський.

Про звинувачення в зовнішньому управлінні

За його словами, лунають з Кремля тези про "зовнішньє управління України", але це чисто пропагандистська мантра для росіян у себе на батьківщині, оскільки реальний стан справ зовсім протилежний.

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"Консультації з Україною до саміту і публічне озвучування узгодженої з нами позиції. Це однозначно свідчить про те, що суб'єктність нашої держави значно посилилася... У нас у країні, до речі, дуже популярна фраза "нічого про Україну без України". Ось саме так і працює наша держава зараз", - сказав Зеленський.

Про відносини України з РФ

Зеленський сказав, що "неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі".

"В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам’ятаємо. І, можливо, щось загальне буде в нас в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальне розмежування між нашими країнами. Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях​​​", – сказав він.

Про зустріч з Путіним

Президент вважає, що вже йде підготовка до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Готовий я зустрітися і з президентом Путіним – якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії. В будь-якому разі підготовка до цього непростого матчу триває", – сказав Зеленський.

Про пропаганду

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За словами Зеленського, сьогодні суспільство не може ставити питання відкрито про війну і про ціну війни.

"Але також прекрасно розуміємо, що в російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України. Зрозуміло, що машина пропаганди, яка вже давно працює в Росії, заганяє людей у повне нерозуміння правил сучасного світу та у ненависть стосовно сусідів. Зрозуміло, що це відображається й у державній політиці Росії – вкладаючись у пропаганду, вони самі несвідомо чи підсвідомо споживають цю пропаганду і підкоряються їй", – сказав Зеленський.

За його словами, "якщо цю пропаганду і всі штучні агресивні процеси прибрати, ситуація буде виглядати зовсім інакше".

Нагадаємо, 30 червня президент Росії провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів в нашу сторону. Читайте головні тези Путіна про Україну.

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