Зеленський відповів на брехню Путіна і знову покликав його на зустріч

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Президент Володимир Зеленський спростував заяву свого російського колеги Володимира Путіна про "зовнішнє управління України", а також черговий раз озвучив, що готовий з ним зустрітися для вирішення кризових питань між Україною і Росією.

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Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, тези, які звучать з Кремля про "зовнішнє управління України", – це чисто пропагандистська мантра для росіян у себе на батьківщині, оскільки реальний стан справ зовсім протилежний. Він пояснив Путіну, що всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні і офіційною владою, а не в будь-якій сусідній країні і точно не "тіньовими посередниками".

"Як показав недавній саміт США-Росія, питання України не вирішується навіть у форматі прямої комунікації американського і російського президентів. Як це було, давайте говорити відверто, практично завжди. Сьогодні все працює інакше. Консультації з Україною до Саміту і публічне озвучення узгодженої з нами позиції – це однозначно свідчить про те, що суб'єктність нашої держави значно посилилася... У нас в країні, до речі, дуже популярна фраза "нічого про Україну без України". Ось саме так і працює наша держава зараз", – сказав Зеленський.

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Він нагадав, що 12 липня зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а в кінці місяця – з президентом США Джо Байденом.

"Готовий я зустрітися і з президентом Путіним, якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно є у двосторонніх відносинах України та Росії. У будь-якому разі підготовка до цього непростого матчу триває", – підкреслив президент.

На питання, чи не ображає фраза Путіна "який сенс говорити із Зеленським, якщо все вирішується у Вашингтоні", він відповів: "Це виглядає так, якби я, наприклад, сказав: а навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно у Кремлі?".

Нагадаємо, 30 червня президент Росії провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів у наш бік. Читайте головні тези Путіна про Україну.