Один народ, націоналіст Медведчук і Зеленський. "Пряма лінія" з Путіним – 5 тез про Україну

Росіяни й українці є одним народом (причому саме "російським"), що підтверджується принизливим для останніх розподілом їх на великоросів і малоросів за часів Російської імперії.
Ці та інші темники Кремля президент Володимир Путін озвучив під час "Прямої лінії", в ході якої він спілкується з росіянами.
Сайт "Сьогодні" зібрав все, що російський президент наговорив про Україну і українців, відповідаючи на питання співгромадян.
Один народ
Першим пропагандистським "одкровенням" Путін стало, що жителі України країни і Росії є "одним народом" – російським.
Національну ідею українців і тягу до незалежності, президент взагалі не враховує, вважаючи її нав'язаної.
"Російський народ завжди намагалися розтягнути, роздрібнити. Це ще з Середніх століть – від Речі Посполитої, тому що сама Польща хотіла стати великою державою, тому намагалася роздрібнити всіх, хто навкруги. А потім це підхопила Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни", – каже Путін.
Ще один принизливий для українців "аргумент" на користь "спорідненості" з росіянами, на думку, президента РФ – це поділ на великоросів, білоросів і малоросів за часів Російської імперії. До останніх, як відомо, і відносили жителів сучасної України.
Люди другого сорту
Путін вважає український народ дружнім відносно своєї країни – саме тому Україна і не потрапила до кремлівського списку "недружніх країн".
Водночас керівництво України, на думку російського лідера, є "явно недружнім" щодо РФ. А все через законопроект про корінні народи.
"Російський народ оголошується некорінним на цій території – це взагалі просто незрозуміло. З давніх-давен тут жили росіяни люди, а тепер вони оголошуються там некорінними", – поскаржився Путін.
Він вважає, що це призведе до скорочення загального числа етнічних росіян, які живуть в Україні, тому що вони "почуватимуться людьми другого сорту".
"Це можна порівняти за своїми негативних наслідків із застосуванням якоїсь зброї масового ураження. Видавлюють російську мову з реального практичного життя", – додав президент РФ.
При цьому він не сказав про сторіччя гноблення української мови, коли Україна була під владою спочатку Російської імперії, а потім – Радянського Союзу.
Володимир Путін вважає імперське звернення до українців як до "малоросів" допустимим / Фото: Reuters
Медведчук – націоналіст
Також Володимир Путін чомусь вважає, що в Україні приймають "абсолютно незаконні і неконституційні" рішення щодо опозиції.
"Ось, Віктора Медведчука, який, на мій погляд, є українським націоналістом, замкнули напередодні виборчої кампанії вдома. Приймаються рішення абсолютно незаконні і неконституційні", – заявив він.
У таких діях російський президент бачить спробу Києва, позбавити таких політиків легальної можливості "вибудувати і зміцнювати свою країну зокрема на шляху будівництва нормальних відносин з Росією".
Зустріч із Зеленським
На цьому тлі він зазначив, що не хоче поки що зустрічатися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
Інша причина, за словами Путіна, це те, що Київ співпрацює з США, Францією і Німеччиною.
"Ну що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються же не в Києві, а в Вашингтоні, почасти – в Берліні і Парижі", – сказав Путін.
При цьому він не виключив саму зустріч.
"Треба тільки зрозуміти, про що говорити", – додав Путін.
"Військове освоєння" України
Ще Путіна не влаштовує співпраця України, зокрема військова, із західними країнами і зокрема членами Північноатлантичного альянсу.
"Військове освоєння території, яка безпосередньо межує з нами, це створює для нас істотні проблеми в сфері безпеки. Це стосується життєвих інтересів Російської Федерації і народу Росії. Це викликає занепокоєння", – сказав президент Росії.
Він не вказав, у чому саме полягає це "освоєння", сказавши лише, що, згідно з Конституцією України, на території країни не можуть бути військові бази іноземних держав.
А що Путін говорив про зближення України і НАТО раніше, дивіться у відеосюжеті: