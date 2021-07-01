Флаг Украины над Госдумой, чудовище НАТО в шкафу Москвы и встреча с Путиным – главное из интервью Зеленского

Президент считает, что если Путин выйдет из-под влияния пропагандистской картины, то будет очевидно, что есть о чем разговаривать

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношениях с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "военное освоение" Украины союзниками НАТО – это паранойя, которую Кремль навязывает россиянам, а звучащие тезисы о "внешнем управлении Украины" – это пропагандистская мантра для россиян.

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О чем еще говорил президент в интервью "Интерфакс-Украина":

О словах Путина о НАТО

По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.

"Это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф. Это, кстати, выглядит как какая-то навязчивая идея", – сказал Зеленский.

Об обвинении во внешнем управлении

По его словам, звучащие из Кремля тезисы о "внешнем управлении Украины" – это чисто пропагандистская мантра для россиян у себя на родине, поскольку реальное положение дел совсем обратное.

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"Консультации с Украиной до Саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции – это однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась… У нас в стране, кстати, очень популярна фраза "ничего об Украине без Украины". Вот именно так и работает наше государство сейчас", – сказал Зеленский.

Об отношениях Украины с РФ

Зеленский сказал, что "невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе".

"У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами. Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь", – сказал он.

О встрече с Путиным

Президент считает, что уже идет подготовка к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Готов я встретиться и с президентом Путиным – если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается", - сказал Зеленский.

О пропаганде

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По словам Зеленского, сегодня общество не может задавать вопросы открыто о войне и о цене войны.

"Но мы также прекрасно понимаем, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины. Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России – вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей", – сказал Зеленский.

По его словам, "если эту пропаганду и все искусственные агрессивные процессы убрать, ситуация будет выглядеть совсем иначе".

Напомним, 30 июня президент России провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Читайте главные тезисы Путина об Украине.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией