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Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО

1 липня 2021 11:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тема інтеграції України в європейську та євроатлантичну спільноту дуже турбує росіян – Кремль постійно поширює страшилки

Володимир Зеленський і Володимир Путін. Колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський і Володимир Путін. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова російського лідера Володимира Путіна про "військове освоєння" України союзниками НАТО. Він вважає це параноєю, яку Кремль нав'язує росіянам.

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Про це глава держави сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, тема інтеграції України в європейську та євроатлантичну спільноти дуже турбує росіян.

"Це як постійно говорити про застарілий страх з дитинства, що хтось страшний вийде вночі із шафи і налякає. Але у шафі нікого немає. Це просто шафа. Це, до речі, виглядає як якась нав'язлива ідея", – сказав Зеленський.

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Він нагадав Кремлю, що всі вчення, які відбуваються за участі НАТО, від яких так нервують у Москві, діють вже дуже давно. Наприклад, Sea Breeze проводяться ще з 1997 року.

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"Хіба можна в цьому використовувати термін "військове освоєння"? Це дуже дивно. Тому що – це про історичний вибір України. Україна, як і будь-яка суверенна держава, самостійно обирає, як забезпечувати реалізацію власних національних інтересів. Особливо з точки зору безпеки. Це не підлягає сумніву. Можливо, хтось звик, що раніше було інакше", – резюмував президент.

Нагадаємо, 30 червня президент Росії провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів у наш бік. Читайте головні тези Путіна про Україну.

Як ми вже писали, раніше президент РФ розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він привів у приклад ракети, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.

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