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"Це викликає занепокоєння". Путін поскаржився на "військове освоєння" України

30 червня 2021 14:17

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент РФ вкотре публічно виступив проти співпраці України із західними країнами і НАТО

Путін злякався зближення України і НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Путін злякався зближення України і НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Західні країни і, зокрема, члени Північноатлантичного альянсу почали "військове освоєння України", каже Володимир Путін.

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Про це він заявив 30 червня, відповідаючи на запитання під час "Прямої лінії".

Путін вважає це "фундаментальнішим" питанням, ніж нещодавній інцидент з британським есмінцем HMS Defender біля берегів окупованого Криму.

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Президент Росії не вказав, у чому саме проявляється це "освоєння", сказавши лише, що, згідно з Конституцією України, на території країни не можуть бути військові бази іноземних держав.

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"Військове освоєння території, яка безпосередньо межує з нами, це створює для нас істотні проблеми в сфері безпеки. Це стосується життєвих інтересів Російської Федерації і народу Росії. Це викликає занепокоєння", – сказав Путін.

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Нагадаємо, що він вже не вперше публічно висловлює побоювання через зближення України і НАТО. Раніше в червні президент Росії відкрито назвав вступ нашої країни до Альянсу "червоною лінією" для РФ.

А обговорення міністрами закордонних справ України і Туреччини посиленого співробітництва військово-морських сил двох країн змусило понервувати голову МЗС РФ.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дивіться у відеосюжеті:

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