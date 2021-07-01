Були б одним народом, у Москві ходили б гривні: Зеленський відповів на брехню Путіна

Зеленський говорить, що у двох країн є багато спільного – частина історії, сусідство і спільні трагедії, але ми точно не "один народ"

/ Фото: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський різко відповів на заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що українці і росіяни – "один народ". Зеленський сказав, що це брехня і у кожної країни свій шлях.

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Про це президент сказав в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Він підкреслив, що в України і РФ дійсно є багато спільного.

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"У нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, спільна перемога над фашизмом і спільні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам’ятаємо. І, можливо, щось спільне буде в нас у майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальне розмежування між нашими країнами", – сказав він.

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За словами глави держави, "неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі".

"Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Але мета у нас дійсно повинна бути одна – закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території", – додав президент.

Також раніше Путін дав інтерв'ю російським ЗМІ, відповівши на низку питань про Україну.