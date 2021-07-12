Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником Меркель

Президент України і Армін Лашет обговорили "Північний потік – 2" і підтримку України, а також боротьбу з COVID-19

Армін Лашет і Володимир Зеленський / Фото: Офис Президента Украины

Президент України Володимир Зеленський, який у неділю прибув з робочим візитом до Німеччини, увечері 11 липня провів зустріч з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом – найбільш вірогідним наступником канцлера Ангели Меркель.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

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Лашет подякував Зеленському за візит до представництва федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у Берліні відразу після прильоту в Німеччину і зазначив, що президент України був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим главою ХДС.

/ Фото: Офис Президента Украины

Зеленський своєю чергою зазначив, що Німеччина є важливим партнером України і висловив сподівання, що Федеральний уряд продовжить політику підтримки нашої країни.

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"Для України важливо, щоб наступний Федеральне уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС з питань європейської інтеграції та членства України в НАТО", – зазначив він.

Президент України також розповів про безпеку в регіоні, передуусім у контексті концентрації російських військ і озброєнь уздовж українського державного кордону, і наголосив на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в рамках Нормандського формату і Мінського процесу.

Окрему увагу співрозмовники приділили газопроводу "Північний потік – 2" – Зеленський ще раз нагадав, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС

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Крім того, говорили про розвиток торговельно-економічного співробітництва між країнами і боротьбу з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Володимир Зеленський, зокрема, наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

Нагадаємо, під час дводенного візиту до Німеччини Зеленський має намір зустрітися також із президентом країни Франк-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Ангелою Меркель.

Як раніше заявив Володимир Зеленський, під час візиту до Німеччини одним із головних питань буде енергетична безпека України та Європи на тлі будівництва "Північного потоку – 2".

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