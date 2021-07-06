Зустріч Зеленського і Меркель – навіщо потрібні переговори з канцлером ФРН напередодні її відставки

12 липня президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Берліні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сайт "Сьогодні" з'ясував, наскільки важливою є ця зустріч, зважаючи на те, що восени Меркель покине найвищий пост, а її крісло займе новий політик.

Що обговорять глави держав

Як повідомляли новини "Сьогодні", на зустрічі в Берліні глави держав обговорять:

двосторонні відносини України і Німеччини;

отримання гарантій, що стосуються інтересів України після запуску російського газопроводу "Північний потік – 2";

процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі;

координацію позицій перед переговорами з президентом США Джо Байденом.

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За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, Ангела Меркель щодня читає новини про Україну і врегулювання ситуації на Донбасі є для неї особистим питанням, яке обов'язково буде обговорене на зустрічі з президентом США.

"Меркель почує безпосередньо від Зеленського побажання України щодо її подальших переговорів з Джо Байденом", – зазначила Фельдгузен.

Однією з основних тем переговорів Зеленського і Меркель можуть стати грошові компенсації для України за будівництво "Північного потоку – 2", основним замовником якого є Німеччина. / Фото: president.gov.ua

Кінець епохи Меркель

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Варто зазначити, що канцлер Ангела Меркель, яка керувала країною впродовж 15 років, відмовилася знову висунути свою кандидатуру на виборах в Бундестаг, які пройдуть восени поточного року. І це значить, що блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз (ХДС / ХСС) на вибори поведе новий лідер.

Згідно з рейтингами і соцопитуваннями, ним, найімовірніше, стане 59-річний Армін Лашет, один з найпопулярніших у країні регіональних політиків, який з 2017 року очолює уряд землі Північний Рейн – Вестфалія. За нього проголосувала більшість учасників партійного з'їзду ХДС.

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Як відставка Меркель вплине на українське питання

Навіщо ж Зеленський їде на переговори до Меркель, яка вже "пакує валізи" і збирається "на вихід"? Чи зможе політик, що майже пішов у відставку, допомогти Україні у вирішенні її проблем?

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Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов упевнений, що Ангелу Меркель рано списувати з рахунку.

"Меркель піде з посади канцлера Німеччини, але вона залишається дуже авторитетним політиком. Крім того, її наступником, судячи з усього, стане її ж протеже Армін Лашет, який повністю підтримує політичний курс Меркель, і його позиція принципово нічим не відрізняється", – говорить Карасьов.

З ним погоджується політолог-міжнародник, магістр державного управління Володимир Воля.

"Її відставка не є результатом невдоволення колег або громадян ФРН, це було її особисте рішення. Меркель має великий авторитет серед представників своєї партії", – говорить Володимир Воля.

Карасьов також зазначив, що до Меркель з повагою ставиться Білий дім.

"З усіх європейських лідерів президент США Джо Байден запросив на зустріч саме Меркель. Це говорить про те, що Америка ставить Німеччину на перше місце серед всіх своїх союзників в Європі. Тому зустріч Зеленського з Меркель дуже важлива перед його переговорами з Байденом", – підкреслив політолог.

Меркель обговорила з Байденом "Північний потік" / фото Reuters / Фото: REUTERS

Напрацювання необхідно передати у спадок

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За словами політолога Волі, зустріч Зеленського з Меркель напередодні її відставки дуже важлива, адже потрібно провести переговори до зміни уряду Німеччини.

"Будівництво "Північного потоку – 2" починалося саме за Меркель, і при ній обговорювалися домовленості між Німеччиною і Росією, зокрема і гарантії для України. Тому тепер необхідно обговорити це питання з Меркель, щоб після того, як вона піде, всі напрацювання передалися у спадок новому правителю", – говорить Володимир Воля.

Експерт також не відкидає, що переговори пройдуть у розширеному форматі й Зеленського познайомлять з наступником Меркель – Лашетом, щоб вони змогли обговорити питання подальшої співпраці.

Хто такий Армін Лашет

Армін Лашет, з 2012 року один з п'яти заступників голови ХДС, був надійним партнером Меркель, коли вона стояла на чолі партії до 2018 року. Багато хто бачить у ньому гаранта, що підтримує курс нинішнього канцлера та її рішення.

Відразу після перемоги Лашета на виборах голови партії в січні 2021 року Меркель привітала його і підкреслила, що рада подальшій співпраці з людиною, яка завжди підтримувала її.

Багато політологів вважають, що Армін Лашет знає всі сторони німецької політичної кухні набагато краще, ніж Меркель перед тим, як стала канцлером. Лашет , що має юридичну освіту, з 1989 по 2004 рік був депутатом міської ради Аахена, з 1994-го по 1998-й – депутатом Бундестагу, з 1999-го по 2005-й – депутатом Європарламенту, з 2010 року – членом ландтагу Північного Рейну – Вестфалії.

Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters

Теми України та Росії Лашет торкаться делікатно і дипломатично

До речі, Лашет – найпоміркованіший критик Кремля, а в колишні часи і відверто симпатизував Москві. Він, наприклад, ніколи не ставив під сумнів продовження будівництва газопроводу "Північний потік – 2", зупинити яке вимагали деякі німецькі політики у відповідь на отруєння Олексія Навального і відмову російської влади розслідувати інцидент.

Водночас Лашет підтримує санкції Заходу проти Росії, введені за анексію Криму і підтримку сепаратистів на Донбасі, а також наполягає на конструктивному розвитку мінського процесу. Теми відносин Німеччини, Росії та України Лашет торкається делікатно і дипломатично. Не вдається до гострих висловлювань, але має свою думку, яка багато в чому збігається з позицією Меркель.

Які перспективи для України

На думку політологів, після зміни керівництва Німеччини ситуація для України навряд чи погіршиться, а в деяких аспектах може навіть покращитися. Однак для того, щоб ці припущення реалізувалися, переговори необхідно вести вже тепер, із ще чинним канцлером ФРН, після яких Україна буде впевнена, що нова влада Німеччини залишиться надійним партнером і не зверне з курсу, вибудуваного Ангелою Меркель.

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, хто формує тактику переговорів Зеленського з Меркель і чи буде зустріч успішною.

Нагадаємо, 16 червня на віллі La Grange у швейцарській Женеві відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена . Переговори тривали понад три години, і в результаті, як і прогнозували "Сьогодні", світові лідери не підписали жодних домовленостей і не дійшли йшли до угод з глобальних питань.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією