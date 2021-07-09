Зустріч Зеленського і Меркель – що обговорять лідери і чого чекати Україні

Сайт "Сьогодні" з'ясував, наскільки успішними можуть бути переговори Зеленського і Меркель в Берліні

Володимир Зеленський и Ангела Меркель. Фото: коллаж "Сьогодні"

12 липня президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Берліні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У п'ятницю, 9 липня, пресслужба німецького уряду оголосила список питань, які обговорять глави держав. Сайт "Сьогодні" проаналізував теми переговорів і з'ясував, чого слід чекати Україні.

Що обговорять лідери України та Німеччини

Як повідомив, представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, Меркель прийме Зеленського в Федеральної канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за Києвом) заплановано спільну вечерю. Під час переговорів лідери країн обговорять низку важливих питань, зокрема:

відносини Німеччини та України;

виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі;

процес українських реформ,

економічні питання і відносини з Росією.

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Меркель та Зеленьский обговорять ряд важливих питань / Фото: president.gov.ua

Відносини за "заданим курсом"

Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов передбачає, що Меркель запевнить Зеленського в незмінності позицій Німеччини в стосунках з Україною.

"Восени Меркель піде з посади канцлера Німеччини, але її наступником, найімовірніше, стане її ж протеже Армін Лашет, який повністю підтримує політичний курс Меркель. Таким чином відносини Німеччини та України будуть і далі рухатися за заданим Меркель курсом", – говорить Карасьов.

З ним погоджується політолог-міжнародник, магістр державного управління Володимир Воля.

"Цілком ймовірно, що Лашет буде також присутній на переговорах для того, щоб ближче познайомитися з Зеленським та узгодити спільні подальші дії", – зазначає Воля.

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Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters

Виведення "Мінська" з глухого кута

Ще одна важлива тема переговорів з Меркель – активізація переговорів щодо Донбасу і реанімація "Нормандського формату". Політолог, керівник Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко упевнений, що Зеленський буде просити Меркель, щоб Німеччина сприяла висновку "Мінська" з глухого кута.

"Однак ситуація навряд чи швидко покращиться, адже питання блокує Росія і чекає зміни політичного лідера Німеччини", – говорить Фесенко.

Водночас політолог Володимир Воля вважає, що було б правильно, якби Зеленський поїхав до Меркель вже з альтернативним до Мінських угод комплексом заходів, прийнятним, зокрема, для Росії. Це допомогло б зрушити процес буксування з мертвої точки.

Також Зеленський може підняти тему військової допомоги. Але, експерти однозначно стверджують: зброї Україні Німеччина не дасть.

"Єдине, на що може розраховувати Україна в цьому питанні, – це постачання медикаментів або медичного обладнання для поранених на Донбасі. Німеччина, яка є посередником в "нормандської процесі" і виступає за мирне вирішення конфлікту в Україні, зброї нам не дасть, але може забезпечити саперним обладнанням для розмінування", – говорить Володимир.

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Захід стежить за реформами

Німеччина може звернути увагу, що реформи в Україні просуваються повільно, а боротьба з корупцією, яка й гальмує ці реформи, перебуває на низькому рівні. Про це нам говорить політолог Карасьов.

"Захід стежить за реформами і боротьбою з корупцією. До цього з увагою ставляться в США і ЄС. Якщо Україна хоче опинитися в Євросоюзі і НАТО, вона має відповідати вимогам західних партнерів. Про це говоритиме Меркель", – говорить експерт.

"Північний потік-2"

Як зазначає Воля, економічні питання, які будуть обговорюватися лідерами, насамперед стосуватимуться теми російського газопроводу в Європу "Північний потік-2".

"Внаслідок запуску даного проєкту Україна втрачає частину транзиту. Нам потрібні гарантії від Німеччини, що ми отримаємо якусь компенсацію", – говорить політолог.

Експерт не виключає, що Зеленський підніме питання про участь України в стратегії розвитку водневої енергетики Німеччини.

"Участь у водневій стратегії Німеччини дала б Україні серйозний дохід", – пояснює Володимир.

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Зеленський обговорить питання "Північного потоку-2". Колаж "Сьогодні"

Чому переговори важливі

На думку політологів, переговори Зеленського з Меркель мають шанси стати успішними, як мінімум, в питанні отримання компенсацій для України фінансових втрат після запуску "Північного потоку-2".

"Ці гарантії – ключовий інтерес України. Саме тому зустріч президента України і канцлера Німеччини вкрай важлива для нашої країни", – говорить Володимир Воля.

Як зазначає Володимир Фесенко, візит до Німеччини також слід розглядати в контексті подальшої зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом, яка може відбутися наприкінці липня. Водночас директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов звертає увагу на те, що 15 липня Меркель їде до Вашингтона на зустріч з Байденом.

"Запрошення Зеленського до Меркель – це хороший сигнал для України. Їх зустріч стане координацією спільних позицій перед переговорами з Байденом. А значить, як і вимагав Зеленський, про Україну говоритимуть лише за участю України", – підсумував Карасьов.

Політолог Вадим Карасьов. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, хто формує тактику переговорів Зеленського з Меркель і чи буде зустріч успішною.

Також ми інформували про те, навіщо Зеленському потрібна зустріч з Меркель напередодні її відставки.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Меркель в Берліні 12 липня: подробиці