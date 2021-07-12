У "Нафтогазі" озвучили питання №1 напередодні переговорів з Меркель

Меркель скоро залишає пост канцлера Німеччини, і у Києва залишився останній шанс переконати її у серйозній небезпеці з боку Росії

Вітренко допоможе Зеленському у переговорах з Меркель. Колаж "Сьогодні"

Під час візиту до Німеччини українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським на зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель підніме головне питання – перешкодити запуску російського газопроводу "Північний потік – 2".

Про це повідомив у Facebook глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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За його словами, Україна постарається переконати Берлін у тому, що російський газопровід небезпечний і для них теж.

"Сьогодні українська делегація в Берліні, де заплановані переговори з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель та міністром економіки Петером Альтмаєром. Українська сторона буде піднімати питання "Північного потоку – 2" і вчергове намагатиметься переконати німецьких партнерів, що цей геополітичний проєкт Кремля несе загрози не тільки Україні, а й Європі. Як керівник НАК, я підтримуватиму українську делегацію у переговорах галузевою експертизою", – написав Вітренко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у перший день візиту Зеленський зустрівся з наступником Меркель. З прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом він теж піднімав питання "Північного потоку".

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