Зустріч Зеленського і Меркель – хто формує тактику переговорів і чи будуть вони успішними

Сайт "Сьогодні" дізнався, як радники впливають на рішення лідерів України та Німеччини

12 липня президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Берліні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сайт "Сьогодні" з'ясував, як проходить підготовка до зустрічі Зеленського і Меркель, і хто допомагає лідерам країн формувати стратегію переговорів.

Що обговорять глави держав

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Як розповіла в інтерв'ю виданню Дзеркало тижня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, на зустрічі в Берліні глави держав обговорять двосторонні відносин України і Німеччини, отримання гарантій, що стосуються інтересів України в ключі запуску російського газопроводу до Європи "Північний потік – 2", процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а також скоординують загальні позиції перед переговорами з президентом США Джо Байденом.

Посол заявила, що Меркель щодня читає новини про Україну та питання врегулювання ситуації на Донбасі є для канцлера особистим питанням, яке обов'язково обговорюватиметься на її зустрічі з президентом США. "Меркель почує безпосередньо від Зеленського побажання України стосовно її подальших переговорів з Джо Байденом", – зазначила Фельдгузен.

Ангела Меркель і Володимир Зеленський скоординують загальні позиції перед переговорами з Джо Байденом. Колаж "Сьогодні"

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Тим часом в Офісі президента України і Відомстві федерального канцлера Німеччини готують зустріч Зеленського і Меркель. Зазначимо, що в підготовці до переговорів задіяна велика кількість людей. Однак є і основні радники, які формують тактику переговорів і підказують главам держав, як поводитися на зустрічі і що говорити.

Ключові радники Зеленського

У президента Зеленського є чотири основних радники, до думки яких він прислухається під час підготовки до зустрічі з Меркель.

"Глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, посол України в Німеччині Андрій Мельник і голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко", – говорить "Сьогодні" політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Андрій Єрмак – 49-річний український державний і політичний діяч, юрист, кінопродюсер. Керівник Офісу президента України з 11 лютого 2020 року. Член РНБО з 12 лютого 2020 року. Помічник президента України.

Андрія Єрмака називають найвпливовішою людиною в Україні після президента. Зараз він займає відразу дві ключові для Зеленського позиції: він і керівник його Офісу, і головний парламентер з Москвою і Вашингтоном. А найголовніше, Єрмак – реально близька до президента людина.

"Думка Єрмака для Зеленського дуже важлива. Питання конфлікту на Донбасі під контролем Єрмака, тому Зеленський, звичайно ж, до нього прислухатиметься, готуючись до зустрічі з Меркель", – говорить Карасьов.

Реклама Андрій Єрмак / Фото: president.gov.ua

Дмитро Кулеба – 40-річний український дипломат. Міністр закордонних справ України і член РНБО з березня 2020 року. Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

Трудову діяльність Кулеба розпочав 2003 року на посаді аташе Служби головного юридичного радника Міністерства закордонних справ України. Піднімаючись кар'єрними сходами, 2016 року Кулеба досяг посади постійного представника України при Раді Європи. 2019 року був призначений віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а 4 березня 2020 року став міністром закордонних справ України.

"Кулеба – дипломат з багаторічним стажем і величезним досвідом в міжнародних відносинах. Він відповідає за всі переговорні процеси, в тому числі і з Меркель. Крім того, веде роботу з підготовки до зустрічей в "нормандському форматі". Без його порад президенту не обійтися", – зазначає Карасьов.

Дмитро Кулеба / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Андрій Мельник – 45-річний український дипломат, кандидат юридичних наук. З 2014 року є надзвичайним і повноважним послом України в Німеччині.

Мельник отримав вищі освіти в Україні та Швеції, стажувався в Гарвардському університеті. Вільно володіє англійською та німецькою мовами. 1997 року вступив на дипломатичну службу, почавши роботу старшим консультантом в Управлінні зовнішньої політики Адміністрації президента України. Був першим секретарем в посольстві України в Республіці Австрія, учасником різних консультаційних комітетів, брав участь в переговорах з Польщею, Лівією та ОБСЄ. З 2007 по 2012 рік обіймав посаду генерального консула України в Гамбурзі.

"Мельник протягом багатьох років працює в Німеччині. Знає, так би мовити, всю її "внутрішню кухню", настрої німецьких політиків і їхнє ставлення до українських питань. Його поради вкрай важливі для президента", – говорить Карасьов.

Посол України в ФРН Андрій Мельник, фото: holodomormuseum.org.ua

Юрій Вітренко – 44-річний український економіст, управлінець і державний діяч. Голова правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 29 квітня 2021 року.

Юрій Вітренко – син українського політика Наталії Вітренко. Спеціаліст з міжнародних відносин і міжнародної економіки. Працював у сфері зовнішньоекономічної діяльності в банках і фінансових компаніях. В "Нафтогазі" – з 2002 року. 2018-го був призначений на посаду виконавчого директора НАК "Нафтогаз України". 2020 року Кабінет міністрів призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики України – тимчасовим виконувачем обов'язків міністра. У квітні 2021 року Вітренко став головою "Нафтогазу".

"Однією з головних тем переговорів з Меркель буде компенсація фінансових втрат України через запуск "Північного потоку – 2". У цьому питанні Вітренко буде головним радником Зеленського", – говорить Карасьов.

Юрій Вітренко. Фото: facebook.com/YVitrenko

Головні радники Меркель

У канцлера Німеччини також є консультанти, які готують свої рекомендації для проведення переговорів.

"Це міністр закордонних справ Гайко Маас, представник кабінету міністрів Німеччини Ульріке Деммер, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен і міністр енергетики Петер Альтмайер", – говорить "Сьогодні" політолог-міжнародник, магістр державного управління Володимир Воля.

Гайко Маас – 54-річний німецький політик, член Соціал-демократичної партії. Був міністром юстиції Німеччини в 2013-2018 роках. З березня 2018 року обіймає посаду міністра закордонних справ Німеччини в уряді Ангели Меркель.

"Маас часто озвучував свою позицію: Німеччина готова допомагати Україні фінансово, але вона не надаватиме зброю. Голова МЗС наполягає на мирному вирішенні конфлікту на Донбасі. В цьому випадку позиція Меркель така ж", – говорить Володимир.

Гайко Маас / Фото: Getty Images

Ульріке Деммер – 48-річна політик Німеччини, колишня журналістка. Працювала на Radio Eins, в виданнях ZDF, Spiegel і Focus, а також очолювала головний офіс редакційної мережі Німеччини. З 2013 по 2016 рік була постійним учасником політичного ток-шоу Тадеуша і оглядачем на телебаченні "РББ". З 2016 Деммер була заступником голови пресслужби федерального уряду, а пізніше стала представником Кабінету міністрів.

"Деммер консультує Меркель з багатьох питань. Зокрема, щодо "Північного потоку – 2". Вона неодноразово заявляла, що підтримує проєкт. Одночасно з цим вказувала на те, що роль країни – транзитера газу повинна в майбутньому зберегти Україна", – зазначає Воля.

Ульріке Деммер. Фото: bundeskanzlerin.de

Анка Фельдгузен – 55-річна дипломат. З липня 2019 року є послом Федеративної Республіки Німеччина в Києві. За освітою – політолог і магістр міжнародних відносин, вільно володіє українською мовою. Почала працювати в посольстві 1994 року.

"Фельдгузен дуже добре знає Україну, оскільки прожила тут майже 30 років. Меркель дослухається до її думки, адже вона знає ситуацію зсередини країни", – говорить Воля.

Анка Фельдгузен. Фото: facebook.com/deutschebotschaftkiew

Петер Альтмаєр – 63-річний німецький політик. За освітою юрист, фахівець з міжнародного права. Член парламенту з 1994 року. Був міністром з охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, який виконує обов'язки міністра фінансів. З березня 2018 року – міністр економіки і енергетики.

"Альтмаєр – важливий радник Меркель з питання "Північного потоку – 2", а також з питання німецької стратегії водневої енергетики, в якій Україна бажає взяти участь",- зазначає Воля.

Петер Альтмаєр. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Перспективи для України

На думку політологів, переговори Зеленського і Меркель будуть успішними. Це обумовлено і тим, що позиції лідерів держав абсолютно збігаються з думками їхніх радників. Таким чином злагоджена робота двох апаратів може привести до позитивного результату за низкою важливих для України та Німеччини питань.

Нагадаємо, 16 червня на віллі La Grange в швейцарській Женеві відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

Переговори тривали більше трьох годин і в результаті, як і прогнозували "Сьогодні", світові лідери не підписали жодних домовленостей і не прийшли до угод з глобальних питань.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією