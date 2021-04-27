Изменения Минских соглашений – почему инициативу Зеленского эксперты считают важной

Просто и понятно объясняем, что предлагает Зеленский и почему Россия не хочет менять формат переговоров

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Минские соглашения и привлечь к переговорам США, Великобританию и Канаду. Об этом сообщило издание Financial Times.

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"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", – заявил Зеленский.

Заявление чрезвычайно важное (хотя это и не сразу ясно). Поэтому давайте разберемся с ним подробнее.

Что не устраивает Украину в Минских соглашениях?

Да всё. Кроме пунктов о прекращении огня, разведении тяжелых вооружений и обмене военнопленными по принципу "всех на всех". Кстати, эти пункты в полном объеме тоже не выполнены. И не по вине Украины.

Но главная часть Минских соглашений – не по поводу мира или перемирия. Политическая часть предусматривает вот какие моменты:

Украина не должна преследовать сепаратистов, в том числе участвовавших в боевых действиях.

В Украине должна быть проведена "децентрализация". Только не надо путаться в терминах. У нас и так децентрализация – местные советы, громады получили больше прав и возможностей. Но под децентрализацией в формате Минска подразумевается, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть предоставлены особые права и полномочия. То есть, речь по сути о превращении Украины в федеративное государство.

Должен быть закреплен некий особый статус Донбасса. Кстати, частично это решение Верховная Рада выполнила.

Власти в "ДНР" и "ЛНР" должны получить право на назначение прокуроров и судей на управляемых ими территориях.

Они также должны получить право на собственную "народную милицию".

Власти ДНР и ЛНР получат право частичного контроля за границей с Россией – так называемое "трансграничное сотрудничество".

Если соглашения невыгодны, зачем Украина их подписала

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В середине 2014 года украинская армия стала противодействовать сепаратистам на Донбассе. Была взята под контроль большая часть территории Донецкой и Луганской области, в том числе Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь. В ответ Россия начала прямое вторжение на территорию Украины. Российские войска ударили по Новоазовску, продвинулись дальше на запад, и часть подразделений ВСУ попали в окружение у Иловайска.

Именно после Иловайского котла президент Петр Порошенко подписал первую редакцию Минских соглашений. А второй их вариант был подписан в 2015 году – после Дебальцевского котла. Понятно, что делалось это, чтобы остановить кровопролитие и сохранить боеспособность ВСУ. Но Украине Минские соглашения в их нынешнем виде политически невыгодны.

В чем выгода России

Главная выгода в том, что по Минским соглашениям выходит, что Россия не является стороной конфликта. Она – сторонний наблюдатель или миротворец. По этим соглашениям получается, что в Украине противостояние. Или даже гражданская война. А остальные участники Минского процесса хотят помирить Украину с мятежным регионом. Вроде как требуются уступки с обеих сторон – прекратить обстрелы, развести вооружения, произвести обмен пленными.

Поэтому Россия категорически против пересмотра Минских соглашений. В Кремле сразу же прокомментировали заявление Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что минский формат "видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно".

А в чем здесь подвох

Подвох в том, что в самих Минских соглашениях указано, что в этот формат могут вноситься изменения. На это обращает внимание директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Минские соглашения были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, которую подписали члены Совета – США, Великобритания, Китай и Российская Федерация. И в резолюции говорилось о возможности внесения изменений в договоренности.

"Россия сама подписала данный документ, а сегодня заявляет, что изменения не возможны. Где тут логика?" – удивляется политолог.

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По его словам, Зеленский, предлагая внести изменения в Минские соглашения, основывался именно на резолюцию ООН, позволяющую это сделать.

Почему надо менять формат переговоров по Донбассу

Если чисто гипотетически представить, что Россия не является стороной конфликта, то получается, что Минские соглашения не устраивают обе его стороны. Такой широкой автономии, которую эти соглашения предусматривают для Донбасса, нет нигде в мире. Например, собственные, неподконтрольные Киеву вооруженные силы – "народная милиция". Неподконтрольные Киеву прокуратура и суды.

С другой стороны, общественное мнение на оккупированных территориях сформировано против возвращения в состав Украины. В любом виде, в том числе – на правах самой широкой автономии.

Но и если Россию не вычеркивать из уравнения, то невозможно представить себе ситуацию, при которой Россия "отпускает Донбасс". Общественное мнение России ожидает от Путина совсем другого – признания независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Или даже присоединения их к России.

Накануне недавнего обращения Путина к парламенту РФ, российские эксперты предполагали, что будет сделано заявление о признание "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. Но Путин этот вопрос не затронул.

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С этой точки зрения ясно, что Минские соглашения невыполнимы. Потому что ни одну сторону они не устраивают. Соответственно надо искать другие форматы урегулирования ситуации. Именно об этом говорит Зеленский.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что о необходимости изменений в Минских соглашениях Зеленский заявляет не впервые.

"Уже почти два года президент говорит о необходимости пересмотра договоренностей, которые невозможно выполнить в том виде, в котором они были подписаны. Минские соглашения зашли в тупик. И посыл президента Украины абсолютно правильный", – говорит политолог "Сегодня".

Насколько реален пересмотр Минска

Прогресса на этом пути не наблюдалось до телефонного разговора Байдена и Путина. Но теперь де-факто украинский вопрос начал решаться на уровне США. Он увязан в контекст взаимоотношений США и России. А Россия заинтересована в их нормализации. Или, по крайней мере, не в дальнейшем ухудшении. Хотя Россия постоянно заявляет, что американские санкции ей не страшны, фактически экономика РФ – в стагнации, и положение ухудшается.

Второй момент в пользу возможного пересмотра взаимоотношений – уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Меркель уже давно превратилась в адвоката России.

"Возможно, изменения в "Минске" сегодня выглядят не вполне реалистично. Но теоретически, к концу года их можно реализовать. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель была против участия США и Британии в Минском процессе, хотя и она не отрицала возможности корректировки соглашений. Но через пять месяцев Меркель уходит с поста, а политик, который ее заменит, может согласиться и развить данную идею. Ее же может поддержать и Франция", – говорит Карасев "Сегодня".

Что требуется для решения вопроса в пользу Украины

Совсем немного – чтобы согласились все стороны. То есть, это вопрос переговоров. Или проще говоря, торга. Каждый должен уступить – и что-то получить взамен.

По словам Фесенко, речь идет о расширении "нормандского формата" за счет привлечения США, Великобритании и Канады. "Минские соглашения и "нормандский формат" необходимо менять, но этого невозможно сделать без согласия России, которая категорично против новых участников переговоров, таких как США и Великобритания. Россию абсолютно устраивает нынешняя редакция Минских соглашений, а если и привлекать новых участников, то по мнению Путина, это должны быть "ДНР" и "ЛНР", против чего выступает Украина. Пока стороны не достигнут консенсуса, Минские соглашения из тупика не выйдут", – подытожил Фесенко.

Сложно сказать, куда зайдут переговоры. Но останавливаться тут смысла нет, пока речь все же о переговорах, а не о военных действиях.

Ранее глава РФ Владимир Путин ответил на предложение встречи от украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то его готовы принять в Москве. Самое главное о встрече политиков – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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