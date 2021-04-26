Зеленский хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США

По словам президента, он хочет провести двустороннюю встречу с Путиным, подчеркнув, что украинскую сторону "не волнует место проведения, речь идет о содержании"

Президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в Минские соглашения и привлечь к переговорам США, Великобританию и Канаду.

Реклама

Об этом сообщает Financial Times.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода (на пост президента – Ред.). Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", – заявил он.

По словам главы государства, он хочет провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным, а украинскую сторону "не волнует место проведения, речь идет о содержании".

В тренде Нужно ли Зеленскому принимать приглашение Путина в Москву. Мнения экспертов

В то же время Зеленский отверг предложение президента РФ, который посоветовал Киеву начать переговоры с представителями так называемых псевдореспублик.

Реклама

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин ответил на предложение встречи от украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то его готовы принять в Москве. Самое главное о встрече политиков – читайте в материале "Сегодня".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама