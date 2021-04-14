Войти в ЕС и НАТО, но без Донбасса – 9 простых вопросов о переговорах Байден – Путин

Войне конец – политические эксперты объясняют, почему на переговоры президентов России и США возлагают большие надежды и почему это так важно для Украины

Президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину. Звонок состоялся 13 марта.Речь зашла о том, чтобы Россия отвела войска от границ Украины. Байден также обговорил хакерские атаки и вмешательство в выборы в США. А затем собеседники обменялись пожеланиями по поводу будущих отношений двух стран. Решено было встретиться и переговорить лично. Дата встречи пока не назначена, место тоже. Пока что ясно только, что это будет нейтральная территория. То есть, не Россия и не США.

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Украинские политические эксперты единодушны во мнении – встреча будет чрезвычайно важной. В первую очередь, для Украины. Мнение это спорно. Обама с Путиным встречался 13 раз, и это не помешало Путину аннексировать Крым и оккупировать большую часть Донбасса. Но смущает единодушие экспертов. Они утверждают: Байден и Путин должны договориться о новом формате безопасности в Европе. Это может означать конец войне на Донбассе Минским соглашениям и возможность вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Пусть не моментального. Но без препятствий. А также без Крыма и Донбасса.

Путин и Обама встречались 13 раз. Это не помешало Путину захватить Крым и Донбасс

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Где и когда состоится встреча двух президентов?

По мнению политолога, руководителя Strategic Group Sofia Андрея Ермолаева , встреча двух президентов может пройти в столице Финляндии – Хельсинки. Также Ермолаев считает, что состояться встреча может гораздо быстрее, чем многие прогнозируют.

Почему Байден не встречается с Зеленским, но просит аудиенции у главы страны-агрессора?

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Россия стягивает войска к границам нашей страны. Встреча Байдена и Зеленского не сможет решить эту проблему. Моральная поддержка – не самое главное, что требуется в создавшейся ситуации. Получается, встреча президентов США и России гораздо важнее.

Сам факт этой встречи – для нас очень большое достижение. Так считают в "Слуге народа".

"Да, Байдена, наверное, заставили позвонить Путину. И для Путина это какая-то маленькая победа – психологическая или политическая. Но это для Украины важно, потому что войны не будет. Личные амбиции или гордость Байдена не препятствуют практическим целям", – говорит экономист, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа .

Россия продолжает стягивать войска к украинским границам

Есть ли альтернатива у переговоров президентов США и России?

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Альтернатива всегда есть. Но в нынешней ситуации альтернативой может стать война на территории Украины. В последние недели абсолютно реальной стала угроза того, что войска Российской Федерации вторгнутся на территорию Украины. Вооруженные силы Украины могут попасть в окружение на левом берегу Днепра.

Поскольку Минские переговоры зашли в тупик, Россия может устроить вооруженный конфликт, цель которого – навязать новые мирные соглашения. Именно так она "заключала" с Украиной те самые Минские соглашения – после поражения ВСУ, нанесенного под Дебальцево в январе-феврале 2015.

Как отмечает экс-председатель СБУ Украины, глава партии "Сила и Честь" Игорь Смешко , Украина сейчас, как и в 2015 году, не готова к противостоянию с Россией.

"Там 126 батальонно-тактических групп, у нас теоретически 80. Но несопоставимы воздушно-космические силы. Если они будут использоваться, то будет поражение. Наши ВВС советских времен. Они для России как открытая карта…." – отмечает Смешко.

При этом, по мнению Смешко, переговоры Байдена и Путина для Украины – чрезвычайно полезны, поскольку дают шанс выиграть время.

"Разговор президента США и России необходим для переосмысления ситуации, в которой оказалась наша страна. В любом государстве есть четыре элемента государственной силы: экономика, армия, дипломатическая политика и информационная политика – внутренняя и внешняя. По всем четырем показателям мы проигрываем. Мы не можем конкурировать с агрессором, который оккупировал часть нашей территории. Нет ни одного из этих элементов, по которому мы бы выигрывали", – отмечает Смешко.

Пока что Россия сильнее Украины и в военном плане, и в информационно-политическом, утверждает Смешко. Фото: delfi.lv

А точно не будет войны, если Байден и Путин встретятся и поговорят?

Скорее всего, не будет. В этом уверен немецкий политолог и журналист-международник Александр Рар :

"Не будет войны на Донбассе, раз Байден и Путин все-таки начинают какие-то переговоры. Не по поводу Украины, а по всем вопросам, которые глубоко расстроили отношения между Вашингтоном и Москвой. Мне кажется, что встреча может быть гораздо быстрее произойдет, чем мы думаем. И Германия это поддерживает. Германия уже давно – хотя она этого не признает – потеряла влияние на Украину. И на Россию тоже – если у нее вообще было когда-либо такое влияние", – говорит Рар.

Что же получается? Россия победила?

Можно сказать и так. Она своего добилась. Возможно, Россия концентрировала войска на границе с Украиной именно для того, чтобы встреча двух президентов состоялась. Но по мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника , эта победа тактическая.

"Я считаю, что Россия тактически выиграла с этим звонком. Фактически вынудила США и президента Байдена пойти на переговоры с Путиным. Это после заявления Байдена о том, что Путин убийца. Россия вынудила США к диалогу, который был давно поставлен на паузу. Сегодня – на кону встреча президентов, приглашение России на климатический саммит. Это то, чего хотел Путин – разговора на равных".

При этом Бортник отмечает, что пока можно говорить только о паузе. Проблема полностью не разрешилась.

"Это в лучшем случае дипломатическая пауза. Теперь мы остаемся подвешенными на эту встречу. А если встреча пойдет плохо?" – считает Бортник.

Что получит Украина, если переговоры пройдут хорошо?

Ряд украинских экспертов высказывают смелую мысль. Они считают, что переговоры приведут к формированию новой системы коллективной безопасности в Европе. В этой новой системе у Украины появится шанс вступить в НАТО и Евросоюз. Россия больше не будет противодействовать, как она делала с 2014 года. Политолог Андрей Ермолаев частично разделяет это мнение. По его мнению, переговоры в Минском формате больше не будут актуальными. Украина утратит шанс вернуть Донбасс. Зато перед ней откроются новые возможности.

"Что касается Украины, здесь, мне кажется, создана ситуация, в которой начнется признание нового положения вещей. И частью этого нового положения вещей является прекращение Минской Нормандии, постепенная легитимация новообразований на Донбассе. И вопрос будет состоять в другом – как строить отношения с этим новообразованным Донбассом. В этой связи я считаю совершенно логичным, что перед разговором Байдена с Путиным – была информация о проведении разговора президента России с президентом Финляндии, прозвучала идея проведения юбилейного саммита в Хельсинки 2025 и реабилитирован тезис о разрядке в Европе и духе Хельсинки. О чем в 2025 будут говорить в Хельсинки? Наверное, о новых правилах игры европейской и евразийской безопасности", – считает Ермолаев.

Что такое "дух Хельсинки", о котором говорит эксперт? В 1975 году после двух лет переговоров СССР и США, а также еще 33 государства, в том числе почти все страны Европы, подписали Хельсинский пакт. В нем был закреплены принципы коллективной безопасности в Европе, на которых в дальнейшем строились международные отношения:

уважение суверенитета отдельных государств,

воздержание от угрозы силой или ее применения,

нерушимость территориальных границ и целостности государств,

мирное разрешение споров,

невмешательство во внутренние дела,

право народов на самоопределение и равноправие.

Фактически система коллективной безопасности в Европе была разрушена в 2014 году, когда Россия напала на Украину. Теперь есть шанс построить новую систему.

Итоговое заседание Хельсинского процесса с участием СССР. 1975 год

А зачем новая система коллективной безопасности, если была старая?

Старая перестала работать из-за противоречий между Россией и НАТО. После распада СССР, Россия утверждала, что приближение НАТО к ее границам, угрожает ее суверенитету. Ситуация особенно обострилась после того, как в НАТО вступили бывшие республики СССР – Литва, Латвия, Эстония. Это произошло в 2004 году.

В том же году в Украине произошла Оранжевая революция. И по мнению Москвы, Украина тоже вступила на путь присоединения к НАТО.

Между тем, по ранее достигнутым договоренностям между Россией, странами ЕС и США, Украина должна была оставаться внеблоковым государством. То есть, еще в 90-е годы нашу судьбу решали без нашего участия.

Именно ради нейтрального статуса Украины, в 1994 году был подписан тот самый Будапештский меморандум, по которому наша страна отказалась от ядерного оружия. В обмен она получила гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

В 2014 году Путин решил, что Украина окончательно отказалась от своего нейтрального статуса, взяв курс на Евроатлантическую интеграцию. Поэтому он начал агрессию против Украины. И вся эта система безопасности сразу же рухнула.

Украинский дипломат, бывший первый замглавы МИДа Украины Александр Чалый по этому поводу вспоминает, что в нулевые годы президент Виктор Ющенко заявил о намерении Украины вступить в НАТО. Но лидеры европейских стран тогда высказались против. Поскольку они тоже боялись нарушить действовавшую на тот момент систему коллективной безопасности в Европе. В 2008 году в Бухаресте прошел 20 саммит стран-членов НАТО. Ожидалось, что на нем Украина присоединится к ПДЧ – плану действий для членства в альянсе. Но этого не случилось. За тем саммитом закрепилось прозвище – "саммит больших надежд и больших скандалов".

"Я был на встрече Меркель и Ющенко сразу после конференции в Бухаресте. Ангела Меркель сама попросилась на эту встречу. Это притом, что она плохо относилась к Ющенко – он обидел ее протокольно в 2005 году. Он отклонил ее персональное приглашение приехать на приватную встречу, – вспоминает Чалый. – Виктор Андреевич ее спросил, почему вы против? Она очень спокойно сказала: господин президент, до тех пор, пока ваше членство в НАТО будет больше угрожать нашей безопасности, чем не членство, я, стратегически защищая интересы Германии, буду против".

Получается, новая система безопасности может снять с повестки дня "украинский запрет". И поэтому Украина тут явно в выигрыше.

Бухарестский саммит НАТО 2008 года, на котором Украине не дали ПДЧ

Украина получит только перспективы – или будет какая-то конкретика?

По мнению Андрея Ермолаева, конкретика уже есть. Украина скоро получит финансовую помощь. Вероятно, руководство страны уже в курсе всего этого.

"Украина получила подтверждение, что за ее спиной североатлантический Запад. Много чего обещано. Включая последнюю информацию, что может быть ей окажут финансовую помощь с долгами по этому году от МВФ. Я думаю, что это пакет мер, который означает, что Украине теперь будут помогать", – говорит Ермолаев.

И что же получается? Украина выиграла, Россия выиграла… Кто тогда проиграл?

"Пожалуй, пострадавшей стороной является Евросоюз, который ощутил свою слабость", – отмечает Ермолаев.

Крым и Донбасс мы потеряем навсегда?

Не факт. Тут важнее всего, чтобы большинство украинских граждан, живущих на оккупированных территориях, захотели вернуться. Сейчас в этом среди них нет единства. Причина – экономическое положение в нашей стране. Украина должна проводить реформы, бороться с коррупцией, создавать современную экономику. Это может получиться – если Украине перестанут мешать. Речь и о внешних влияниях, и о внутренних. Если жизнь в Украине существенно улучшится, оккупированные территории могут быть возвращены в ее состав. Так случилось, например, с ГДР. При этом очень важна дипломатическая составляющая.

"Украина ни при каких обстоятельствах не должна отказываться от Донбасса и Крыма", – утверждает Александр Чалый.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее президент США Джо Байден переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о вероятности военной агрессии России в Украине. В марте 2021 Байден отказался от переговоров с Путины в формате видеоконференции – такое предложение поступило из Кремля.

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