Степанов от коронавируса не спас – поможет ли Ляшко?

Мы проанализировали сильные и слабые стороны бывшего главы Минздрава и кандидата в министры Ляшко

Коллаж "Сегодня"

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова отправили в отставку, а кресло главы Минздрава, вероятно, займет его бывший заместитель, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Официальное назначение нового руководителя ведомства ожидается в четверг, 20 мая. Сайт "Сегодня" узнал, сможет ли новый министр устранить проблемы, которые не смог решить его предшественник.

Максим Степанов Виктор Ляшко Возраст 45 лет 41 год Образование Два высших образования: Донецкий медуниверситет им. Горького и Киевский экономический университет Высшее образование: Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца Опыт работы Политик с большим опытом административной работы. Был заместителем гендиректора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", замглавы Государственной налоговой администрации Украины, председателем Одесской ОГА. Начинал карьеру в медицине в санитарно-эпидемиологической службе Киевской области. В 2010 году попал в Минздрав на должность главного эксперта. Возглавлял Киевский лабораторный центр Госсанэпидслужбы. Был заместителем гендиректора "Центра общественного здоровья" Минздрава, заместителем министра Зоряны Скалецкой, а позже был назначен замом Степанова. Взлеты Развитие украинской трансплантологии, запуск системы "е-Малятко", повышение заработной платы медикам, подписание двухлетнего соглашения о сотрудничестве между правительством Украины и Европейским региональным бюро ВОЗ. Пока не успел достичь масштабного профессионального успеха в глазах общественности. Провалы Срыв программы закупок вакцин и массового вакцинирования украинцев от коронавируса. Бессмысленный локдаун в январе 2021 года, когда заболеваемость COVID-19 шла на убыль. Недовольных его деятельностью немного. Личные качества Политик-бизнесмен, которого политологи называют "олигархом первого разряда", интересующимся своей политической репутацией и финансовым положением в первую очередь, а работой на благо страны – во вторую. Обычный чиновник, но хороший исполнитель, которого руководство ценит за то, что он не пытается заработать себе политический капитал, а будет "тянуть лямку". В то же время эксперты считают, что с приходом Ляшко на должность министра вряд ли стоит ждать масштабных изменений в борьбе с коронавирусом и в сфере здравоохранения в целом.

Напомним, 18 мая, Верховная Рада отправила в отставку трех членов Кабинета министров.

Народные депутаты уволили следующих топ-чиновников:

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В "Слуге народа" уже назвали кандидатов на освободившиеся должности в правительстве:

глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко может стать новым министром экономики;

глава "Укравтодора" Александр Кубраков может возглавить Министерство инфраструктуры;

новым руководителем Минздрава могут назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Как известно, Петрашко и Криклий сами подали заявления об отставке, Степанов такого заявления не писал.

Читайте подробнее в нашем материале, чем не устроил Степанов "Слугу народа" и кто станет новым министром.