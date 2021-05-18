Верховная Рада уволила главу Минздрава Степанова

Об отставке министра здравоохранения не говорил только ленивый – многие депутаты давно хотели убрать министра

Максим Степанов в Верховной Раде / Фото: УНИАН

Верховная Рада на сегодняшнем внеочередном заседании уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Соответствующее представление главы правительства поддержали 292 народных депутата.

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Он напомнил депутатам, что в начале пандемии коронавируса в Украине было всего 3,5 тыс. коек для коронавирусных больных – сегодня это 68 тысяч.

"Несмотря на нагрузку на систему здравоохранения, кислородных коек и аппаратов ИВЛ хватало всем. За год Минздрав построил стойкую систему, которая позволяет нашей стране не возглавлять рейтинги смертей от коронавируса. Да, не все идеально. За год ковида мы потеряли больше 47 тысяч наших граждан", – сказал Степанов.

Он также прокомментировал главную причину внесения представления об его отставке – провал вакцинации.

"Провал вакцинации случился во всем мире, к тому же мы не являемся приоритетной страной для поставок. Мы начали переговоры по вакцинам летом прошлого года. Благодаря этому украинцы уже начали получать вакцину… Несмотря на критику, нам удалось законтрактовать 34 млн доз. Да, наша страна начала вакцинацию на два месяца позднее стран ЕС – производители закрывали сначала внутренний спрос, а только потом выполняли внешние поставки… Мировой процесс контрактования вакцин напоминает винегрет из форс-мажоров, политики и откровенного пиратства", – сказал министр.

Отметим, что основным кандидатом на должность главы Минздрава является главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Напомним, накануне в "Слуге народа" и премьер-министр называли главной причиной отставки министра – провал вакцинации в Украине. В то же время сам Степанов накануне записал видеообращение, в котором дал понять, что ситуация с его увольнением – это чистой воды подковерные игры.

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В то же время врачи просили не увольнять Степанова и пригрозили "крайними мерами" в случае его отставки. Медицинский совет Министерства здравоохранения также не в восторге от возможной замены в виде Виктора Ляшко.

Видео: facebook.com/maksym.stepanov