Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladkryklii

Верховная Рада на внеочередном заседании уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Соответствующий проект постановления поддержали 284 народных депутата.

Реклама

Заменить Криклия в Мининфраструктуры может глава "Укравтодора" Александр Кубраков, если его кандидатуру поддержат депутаты

Во время выступления перед депутатами он отметил, что неизменными приоритетами его команды были курс на евроинтеграцию, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и одинаковые правила для всех.

"Все инфраструктурные объекты требуют существенного финансирования для их реализации, но не все могли получить. "Укрзализныця" продолжает платить огромные налоги в бюджеты, а администрация морских портов отчисляла 90% с прибыли в бюджет, что останавливало возможности инвестиционного развития", – сказал Криклий.

Министр подчеркнул, что невозможно развитие инфраструктуры без вложения денег, как и развитие "Укрзализныци" без профильных законопроектов.

"К сожалению, за два года не удостоились на транспортном подкомитете железнодорожного транспорта рассмотреть профильный законопроект", – подчеркнул Криклий.

Он добавил, что только за последний год удалось подписать шесть больших инвестиционных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на общую суму в 1,1 млрд евро.

Реклама

Напомним, на днях стало известно, почему Криклий и Петрашко подали в отставку. Также в "Слуге народа" выражали уверенность, что голоса для замены ушедших министров будут.