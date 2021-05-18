Министр экономики Петрашко отправлен в отставку

Игорь Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev

Верховная Рада на внеочередном заседании уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Соответствующий проект постановления поддержали 280 народных депутатов.

Реклама

Накануне главный экономист страны написал заявление на отставку по собственному желанию. На его должность претендует глава налоговой Алексей Любченко.

Во время своего выступления в парламенте он отметил, что удалось стабилизировать ситуацию в Минэкономики в условиях кризиса.

"Впервые в истории мы прошли кризис без кардинальных потрясений в стабильной курсовой среде и с одновременным поднятием как минимальной, так и средней зарплаты. Заложена основа для роста экономики и уже получена позитивная динамика по росту экспорта, торговли, промышленного производства впервые за очень много лет", – сказал Петрашко.

Напомним, на днях стало известно, почему Криклий и Петрашко подали в отставку. Также в "Слуге народа" выражали уверенность, что голоса для замены ушедших министров будут.

Как мы уже писали, Петрашко и Криклий сами подали заявления на отставку, а Степанов не подавал – на его увольнение в Раду представление внес премьер-министр. В "Слуге народа" и сам глава правительства называли главной причиной отставки главы Минздрава – провал вакцинации. Читайте подробнее в нашем материале, чем не устроил Степанов "Слугу народа" и кто станет новым министром.

Видео: Сегодня