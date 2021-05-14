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Кто заменит министров инфраструктуры и экономики: в "Слуге народе" назвали кандидатуры

14 мая, 20:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как заявил Алексей Устенко, уже определены имена кандидатур, их рассматривать будут 17 мая

Глава ГНС Украины Алексей Любченко может стать новым министром экономики вместо Игоря Петрашко, а глава Укравтодора Александра Кубракова – новым министром инфраструктуры вместо Владислава Криклия.

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Об этом в комментарии "УНН" сказал депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко.

Их кандидатуры будут рассматривать 17 мая.

Также в Верховную Раду поступило представление от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, как пишут СМИ, его может заменить главный санитарный врач и его заместитель Виктор Ляшко.

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Как сам Степанов сказал в эфире "Украина 24", заявление об отставке он не писал. В свою очередь, министр готов говорить с депутатами и выслушать замечания.

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Ранее стало известно, в Раде уже собраны подписи за отставку Степанова.

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